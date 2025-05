Disney podría producir una película de Star Wars con clasificación R: de qué se trata

La empresa estadounidense The Walt Disney Company recibió una llamativa propuesta para producir una película de Star Wars con clasificación R , algo que va de la mano con el éxito mundial de taquilla que tuvo Deadpool and Wolverine durante el 2024 y se encargó de impulsar el género restringido.

En diálogo con el podcast The Box Office, Ryan Reynolds sorprendió al revelar su idea: "Me presenté a Disney y les dije ' ¿por qué no hacemos una propiedad de Star Wars con clasificación R? No tienen que ser personajes obvios y de primera. Hay una amplia gama de personajes que se podrían usar'". Con estas palabras, dejó en claro su deseo por incursionar en este mundo y sin la necesidad de utilizar superestrellas.

"Y no me refiero a que la clasificación R sea vulgar. La clasificación R es como un caballo de Troya para las emociones. Siempre me pregunto por qué los estudios no quieren arriesgarse con algo así", continuó. Además, agregó que no está interesado en actuar en la misma, sino que le gustaría ser productor o guionista.

Ryan Reynolds Star Wars Disney Ryan Reynolds quiere ingresar al mundo de Star Wars y se ofreció a Disney. Redes sociales

Para finalizar, Reynolds señaló: "Ese tipo de propiedad intelectual se sustenta muy bien gracias a la escasez y la sorpresa. En Star Wars, la escasez no existe gracias a Disney+, pero sin duda se puede sorprender a la gente". Así, evidenció que no está cerrado en la idea de que sea una película, sino que también podría tratarse de una serie.

