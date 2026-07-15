El Mercosur avanza en la creación de un "Cielo Único Sudamericano" A través del Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana (ALAS), Argentina, Brasil, Chile y Paraguay encabezan la iniciativa que libera los vuelos con el objetivo de eliminar las restricciones aéreas. Por Agregar C5N en









Nuevo acuerdo para los cielos del Mercosur. Secretaría de Transporte

Argentina, Brasil, Chile y Paraguay firmaron el histórico Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana (ALAS). Mediante este memorando de entendimiento, las autoridades del sector aeronáutico de las cuatro naciones formalizaron su compromiso de iniciar la construcción progresiva del denominado Cielo Único Sudamericano.

Esta iniciativa se alinea de manera directa con la política de Cielos Abiertos que viene impulsando el Gobierno Nacional. Dicha estrategia busca profundizar la desregulación del mercado aerocomercial, ampliar la conectividad geográfica, fomentar una competencia saludable entre aerolíneas y dinamizar las economías regionales a través de tarifas y condiciones más beneficiosas para los usuarios.

Con la firma de este documento, los países firmantes sientan las bases legales y operativas para avanzar de forma conjunta hacia un esquema de apertura sin precedentes en la región.

La idea es liberar los vuelos en la zona del Mercosur. www.hangarx.com.ar Según el comunicado del Ministerio de Transporte, "el núcleo del acuerdo radica en el compromiso mutuo de promover la libre prestación de servicios aéreos y fortalecer la integración económica bilateral y multilateral".

Para lograr este Cielo Único, los países manifestaron su intención de concederse, bajo principios de reciprocidad, amplios derechos para la operación de vuelos comerciales.