Qué va a hacer Javier Milei durante el partido entre Argentina-Inglaterra en el Mundial 2026

El Gobierno confirmó la agenda de actividades oficiales del Presidente durante este miércoles, cuando la Selección enfrente al conjunto europeo por un lugar en la final de la Copa del Mundo.

El Gobierno confirmó la agenda de actividades oficiales de Javier Milei para este miércoles cuando la Selección argentina se enfrente a Inglaterra para por un lugar en la final de la Copa del Mundo. Sin embargo, no brindaron tantos detalles sobre cómo serán las horas previas al encuentro.

Según se supo, al igual que los partidos anteriores de la Scaloneta, Javier Milei permanecerá en la Quinta de Olivos , en Vicente López, únicamente acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por el momento no confirmaron ninguna actividad de su agenda durante el día ni siquiera reuniones entre el Presidente y su gabinete. Además, fuentes cercanas al mandatario confirmaron a La Nación que, en el caso de que Argentina pase de ronda, descartaron la posibilidad que Milei viaje a Nueva Jersey para la final del mundial en Estados Unidos.

El Presidente mantiene en privacidad el apoyo a la Selección argentina, pero en una entrevista con el medio El Observador aseguró: " Puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío" .

Y que, en el caso de que la Scaloneta se consagre bicampeona del mundo Milei no va a sacarse fotos con los jugadores:" No soy digno de estar en esa foto, porque yo no tengo nada que ver. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos" .

Además, hace unos días también elogió tanto a Scaloni como a Lionel Messi durante una entrevista para la radio Now 97.9: "Argentina tiene al mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, sumado al hecho de que tiene un director técnico con una capacidad de liderazgo extraordinaria porque tener que acomodar los egos de superestrellas no es un trabajo para cualquiera".

Javier Milei destacó el "liderazgo" de Lionel Scaloni en la Selección: "No es un trabajo para cualquiera"

El presidente Javier Milei palpitó este viernes el duelo de la Selección argentina ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, destacó el liderazgo del entrenador Lionel Scaloni y aseguró: "No es un trabajo para cualquiera". En una entrevista donde defendió el la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el mandatario mostró su faceta deportiva al llenar de elogios al oriundo de Pujato y analizar el presente y futuro de la Albiceleste.

"Desde mi punto de vista el último partido Argentina estaba jugando bien, había tenido varias oportunidades de gol pero se le había cerrado el arco. Merecía más y en dos contragolpes recibió dos goles, era bastante desafortunada la situación", sostuvo en un primer momento el jefe de Estado en una entrevista por Now 97.9.

De cara al duelo con los europeos, se mostró confiado en obtener un buen resultado porque "Argentina tiene al mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, sumado al hecho de que tiene un director técnico con una capacidad de liderazgo extraordinaria porque tener que acomodar los egos de superestrellas no es un trabajo para cualquiera".

Sobre la figura del pujatense, Milei no dudó al señalar que "el día que Scaloni decida dejar de ser técnico de fútbol tranquilamente cualquiera de las universidades más prestigiosas del mundo lo va a contratar en la escuela de negocios para dar clases de liderazgo".