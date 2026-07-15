15 de julio de 2026 Inicio
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Subastan la lapicera que salvó a los astronautas de la NASA en el Apolo 11, casi 60 años después

Los protagonistas Neil Armstrong, Edwin "Buzz" Aldrin y Michael Collins utilizaron una lapicera para poder llevar adelante una de las misiones más importantes de la historia de la humanidad. Desde la casa Sotheby’s también venderán otros objetos icónicos de las aventuras en la Luna.

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Subastan una lapicera que utilizaron los astronautas de Apolo 11 para llegar a la Luna. 

Subastan una lapicera que utilizaron los astronautas de Apolo 11 para llegar a la Luna. 

NASA

En las últimas horas se conoció que la casa Sotheby’s va a subastar la lapicera que le salvó la vida a los astronautas de la NASA en la misión Apolo 11. Para Neil Armstrong, Edwin "Buzz" Aldrin y Michael Collins fue posible completar su viaje gracias a este elemento crucial a la hora de volver a casa.

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Ellos se convirtieron en los primeros hombres en pisar el suelo lunar y abrir las fronteras de lo desconocido para siempre. La misión Apolo 11 es la más recordada, ambos astronautas pasaron 22 horas en el satélite natural de la Tierra, y junto a Michael Collins, lograron un éxito en medio de la Guerra Fría y la "carrera espacial" con la Unión Soviética.

Entre los objetos que están disponibles, como por ejemplo un chicle que fue al espacio y permanece en su envase sellado, relojes, camperas, o instrumentos, se encuentra el bolígrafo Duro "Rocket" de aluminio con punta de fieltro negra tapa con clip de bolsillo integrado, clip de bolsillo estampado con "Rocket ", muestra de velcro adherida a la tapa del bolígrafo.

Esta lapicera fue una herramienta clave durante la misión

Esta lapicera fue una herramienta clave durante la misión

La lapicera viene acompañada con una carta de procedencia mecanografiada y firmada por Buzz Aldrin, el piloto durante la misión de Apolo 11.

La historia de la lapicera es una de las más conocidas durante la misión Apolo 11: tras una caminata en la Luna, tanto Amstrong como Aldrin decidieron volver al Módulo Lunar para dormir, sin embargo, cuando estaban dentro de el espacio reducido que tenían para descansar descubrieron un botón en el piso, se trataba del interruptor para encencer los motores y volver a casa.

Aldrin: Houston, Tranquility. ¿Tienen alguna forma de mostrar la configuración del interruptor del brazo del motor? Cambio. La razón por la que pregunto es porque parece que el extremo está roto. Creo que podemos volver a empujarlo. Aunque no estoy seguro de que podamos sacarlo si lo empujamos. Cambio. Aldrin: Houston, Tranquility. ¿Tienen alguna forma de mostrar la configuración del interruptor del brazo del motor? Cambio. La razón por la que pregunto es porque parece que el extremo está roto. Creo que podemos volver a empujarlo. Aunque no estoy seguro de que podamos sacarlo si lo empujamos. Cambio.

Aldrin consideró usar su dedo meñique, pero se dio cuenta de que corría el riesgo de electrocutarse. Había herramientas pequeñas a bordo, pero eran de metal, y eso conllevaba el riesgo de que todo el panel explotara. Entonces Buzz se dio cuenta de que tenía la herramienta perfecta para el trabajo; tomó el bolígrafo Duro "Rocket" que él y Armstrong habían estado usando para hacer anotaciones.

Al tener una punta de plástico, lo introdujo en el lugar que ocupaba el interruptor y logró activar el motor, salvando de esta manera a la tripulación del Apolo 11. El precio estimado de este objeto en la subasta ronda los 500 mil dólares.

Qué dice la carta firmada por Buzz Aldrin sobre la lapicera de la misión Apolo 11

El 16 de julio de 1969, Neil Armstrong, Mike Collins y yo despegamos de la Plataforma 39A en el Centro Espacial John F. Kennedy en nuestro viaje para realizar el primer alunizaje de la humanidad.

Una vez que Neil y yo estuvimos a salvo en la superficie lunar se decidió que realizaríamos nuestra EVA (actividad extravehicular) y luego nos iríamos a dormir. Cuando terminamos nuestra caminata lunar, volvimos a entrar al "Eagle", nos quitamos las mochilas del Sistema Portátil de Soporte Vital (PLSS) y nos dispusimos a dormir.

Con esta lapicera lograron encender los motores del Módulo Lunar.

Con esta lapicera lograron encender los motores del Módulo Lunar.

Yo me acosté en el suelo del LM (módulo lunar) y, mientras me acomodaba para intentar dormir un poco, encontré un pequeño botón negro en el suelo de la cabina. Este pequeño botón resultó ser un interruptor de disyuntor (C/B). Empezamos a revisar los paneles de disyuntores y descubrimos que el interruptor roto era el del Engine Arm(el circuito de encendido del motor). El peor interruptor que se podía romper, ya que sin él no íbamos a poder despegar de la superficie lunar y nos quedaríamos atrapados en la Luna para siempre.

Ahora yo creo que Neil rompió el interruptor y Neil piensa que yo lo rompí con una de nuestras mochilas al movernos en un espacio de cabina tan reducido. Al final, lo que más importaba era que teníamos que averiguar cómo resolver el problema del interruptor roto para poder dejar la superficie lunar y volver a casa, a la Tierra. Consultamos con el Control de Misión en Houston, pero al final todo se redujo a usar el buen y viejo ingenio humano.

Aunque podría haber metido el dedo para rearmar el interruptor, había electricidad fluyendo por el disyuntor y no quería electrocutarme. Tenía un bolígrafo de fieltro de plástico en uno de los bolsillos de mi traje y encajaba en la abertura del disyuntor, así que empujé el bolígrafo dentro del disyuntor, hizo clic y rearmamos el circuito del Engine Arm. Ahora podíamos dejar la superficie lunar, reunirnos con Mike Collins en el módulo de mando y poner rumbo a casa. Desastre evitado.

Estos dos elementos, el interruptor del disyuntor y el bolígrafo, tan clave para nuestra misión, son dos de los pocos objetos utilizados en una misión lunar y también raros ejemplos de objetos certificados para vuelo de astronautas que se usaron durante el primer alunizaje y despegue de la Luna.

Quién es Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la luna

El astronauta estadounidense, que tuvo antes tres matrimonios que terminaron en divorcio, es el último sobreviviente de la misión Apolo 11, durante la cual él y Neil Armstrong se convirtieron en las primeras personas en pisar la Luna, el 20 de julio de 1969.

Aldrin bajó a la Luna justo después de Armstrong, mientras el tercer tripulante de la misión, Michael Collins, permaneció en órbita lunar en el módulo de comando Columbia, el único medio de transporte que los astronautas tenían para regresar a la Tierra.

Buzz Aldrin.

Buzz Aldrin.

Según su perfil de LinkedIn, Faur obtuvo un doctorado en ingeniería química de la Universidad de Pittsburgh en 1996 y antes de sumarse a Buzz Aldrin Ventures trabajó para las empresas Union Carbide y Johnson Matthey. También fue tesorera del Consejo Empresarial de Hidrógeno de California.

Desde que se retiró de la NASA en 1971, Aldrin se convirtió en un firme defensor de la exploración espacial. Un cráter en la Luna cerca del lugar de aterrizaje del Apolo 11 lleva su nombre.

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