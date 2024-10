Diego Torres: "Somos el país de los psicólogos porque estamos completamente locos"

"Para mí este álbum fue un poco una catarsis. Lo trabajé en un momento intenso, en el que me había separado e influyeron muchas situaciones personales a la hora de escribir las canciones. De hecho Mejor que ayer habla de eso, de los problemas que tenés que enfrentar en la vida: las derrotas, las caídas y los errores. Ahí es cuando aprendes que en el amor gozamos, pero también sufrimos y que a veces atentamos contra esos instantes de felicidad. Rendirse no está en los planes igual. Definitivamente eso es luchar la vida. Así que sí, este disco me refleja mucho. Hablo de las canciones a veces en las sesiones de terapia", reveló en diálogo con C5N .

El comentario que le hacen todos los periodistas al verlo es unánime: "¡Estás en formol!". Al respecto, el artista comenta: "Todo lo que sea deporte o salir me engancha. Gracias a Dios mantengo el espíritu joven. Hay que reírse mucho, llorar mucho, sacarlo todo afuera aunque sea difícil. Viste que a veces nos trabamos... a mí también me cuesta. En algunos ámbitos soy para adentro y todo lo que queda adentro te termina dañando. Está bueno por eso poder trabajar sobre nosotros mismos. Somos el país de los psicólogos, en cada esquina hay un psicólogo porque estamos completamente locos. Es interesante trabajar en uno, en las emociones, en lo que a uno le pasa, en los mecanismos que usamos para enfrentar la vida". Para luego agregar entre risas: "Estamos filosóficos. Me parece que le pusieron algo al té".

Alrededor de su figura artística existen muchos mitos y creencias. Una de ellas es que el intérprete de Color Esperanza es un hombre despreocupado y optimista. "Esto de poder darle una buena vibra a la gente y generarle un cambio en el estado de ánimo es algo que vino de regalo, yo nunca lo pensé", confiesa.

"A mí me gusta mucha música, pero pocos artistas me generan eso, que es lo que intuyo que a otro le puede generar mi música. Yo pongo a Rubén Blades o a Juan Luis Guerra y es como que no está tan nublado, por más que esté lloviendo. Son tipos que me generan con su música y con el color de su voz. Poder generarle ese estímulo a la gente, una conciencia o señal que los identifique me encanta. Creo que lo de Mejor que ayer es eso, en un mundo exitista, cada vez más rápido, donde todo tiene que ser inmediato, y sale una canción hablando de ´me caí, me tropecé´. Es muy honesta".

"Yo sufro, lloro, soy sentimental, soy tanguero, me emociono y me encanta que sea así. A veces, de verdad, tengo que manejar mis emociones y vengo y digo ´Bueno, ¡Dale! Salí de ahí´. Me pasa mucho con mi hija, por ejemplo el otro día. Iba con ella en el auto y le cuento que la próxima semana tenía que ir a México y no tenía ganas, le decía que yo disfrutaba ahí, con ella, llevarla al colegio y medio que se me quebró la voz. Nina me miró, me agarró con su manito y me dijo ´Está bien, papá. Está todo bien´. A veces sobrepienso. Soy Ricardo Rosca. Y la gente piensa que no, que fluyo sin que nada me afecte. No se dejen engañar (risas). Sufro a veces de preocupaciones varias, es ansiedad".

En relación al especial vínculo que mantiene con su público, admite: "Disfruto mucho de la relación con la gente. Soy sincero, honesto. Nunca me gustó la histeria ni el griterío porque no nos podemos escuchar. Muchas veces eso fue malinterpretado, como diciendo: ´A este boludo ¿Qué le pasó? Se la cree´, pero fuimos entendiéndonos con la gente".

Torres comenta que lo que más disfruta es "la conexión, poder generar momentos de euforia en los que la gente canta, nos reímos, nos escuchamos, podemos contar cosas, hacer chistes, y de repente salgo de esa y, cuando canto un tema en el piano que le escribí a mi mamá que es muy especial, no vuela una mosca. La vida es así, hay momentos que requieren silencio, no se puede estar eufórico todo el tiempo. Creo que un momento de silencio genera mucho más".

Los próximos shows de Diego Torres en el Movistar Arena

Acerca de sus próximos shows en la Argentina, el 20/11, 23/11 y 18/12 en el Movistar Arena, el 7/11 en Rosario, el 8/11 en Santa Fe, y el 30/11 en Mendoza, asegura que "me tengo que ocupar de la producción junto a todo el equipo. Son varias áreas que hacen a un show con las cuales tengo que articular. Hay una lista de canciones, hay momentos, yo pensé ideas, pantallas, luces... Entonces me reúno con el técnico de luces para escuchar su propuesta, con el de sonido, con la producción y ahí vamos haciendo alianzas. Lo importante es que tomemos las decisiones correctas y que nos escuchemos para que salga bien".