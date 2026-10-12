Un actor de Hollywood publicó una foto desnudo por error y revolucionó las redes sociales

El intérprete de Clark Kent subió una foto desde un hotel de Nueva York sin darse cuenta que su imagen se reflejaba en el vidrio de la ventana. El detalle no pasó inadvertido y alborotó a sus seguidores, que inundaron las redes con comentarios y capturas.

El protagonista de Smallville, la serie que relata la historia del joven Clark Kent antes de convertirse en Superman, subió una foto por error a su cuenta de Instagram donde se refleja su silueta desnuda en la ventana de un rascacielos de Nueva York. El detalle no pasó inadvertido y alborotó a sus seguidores, que inundaron las redes con comentarios y capturas.

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“Vine por los comentarios”, lanzó Tom Welling tras revolucionar las redes con una foto desnudo desde un hotel en Nueva York, que desató una catarata de reacciones y memes entre sus seguidores. El actor de 49 años conocido por interpretar durante diez temporadas a Clark Kent en la serie de The WB, estaba de visita por la ciudad para celebrar los 25 años de la icónica serie en la Comic-Con.

Durante su estadía en un hotel de la ciudad, Tom quiso capturar la vista desde su habitación pero, lo que no advirtió fue que su silueta se reflejaba en el vidrio, dejando al descubierto que estaba como Dios lo trajo al mundo. El detalle encendió la imaginación de sus seguidoras y desató un revuelo inmediato en redes.

El actor asumió su error y redobló la apuesta reaccionando con humor al video que circulaba en Instagram, donde se lo mostraba expuesto accidentalmente en el reflejo de la ventana de su hotel en Nueva York. En el clip se leía: “Desde tu punto de vista, eres un turista en Nueva York y ves a Tom Welling de pie en la ventana de su hotel el 10 de octubre”.

Tom de 49 años, no dudó en sumarse a la broma y comentó: “Vine por las vistas” . Además, a su reacción se sumó su compañero de elenco que no lo dejó solo en la contienda y lo acompañó con un mensaje: " Solo estoy cuidando a mi chico @tomwelling ", escribió Michael Rosenbaum , En la historia de Instagram que subió la actriz, se toma una foto igual a la de Welling pero solo se le ven los pantalones.

Smallville cumplió 25 años

Este 2026 marca un hito para los fanáticos de los superhéroes en televisión: Smallville cumple 25 años desde su estreno en octubre de 2001. La serie, protagonizada por Tom Welling como un joven Clark Kent, se convirtió en un fenómeno cultural que redefinió la manera de contar los orígenes de Superman en la pantalla chica.

Con diez temporadas y más de 200 episodios, logró mantener cautiva a una audiencia global que acompañó el crecimiento del personaje desde la adolescencia hasta sus primeros pasos como héroe.

A lo largo de su recorrido, Smallville no solo exploró los dilemas personales de Clark, sino que también introdujo a figuras icónicas del universo DC como Lois Lane, Lex Luthor y la Liga de la Justicia, consolidándose como una de las adaptaciones más influyentes de la televisión contemporánea.

El elenco principal —integrado por Tom Welling, Michael Rosenbaum, Kristin Kreuk y Erica Durance— se reunió en un panel especial durante el fin de semana del 10 y 11 de octubre para celebrar los 25 años de la ficción.

Hoy, a un cuarto de siglo de su debut, la serie sigue siendo recordada con nostalgia por quienes crecieron con ella y celebrada como pionera en el boom de producciones de superhéroes que dominarían la pantalla en las décadas siguientes.