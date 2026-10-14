¿Dónde nació Carlos Gardel? Presentaron nuevas investigaciones y documentos sobre su identidad

Se trata de unos análisis de investigadores de distintos países que reexaminaron la vida del histórico cantante de tango, a través de registros y archivos que buscan esclarecer el lugar de su nacimiento.

El nacimiento de Carlos Gardel , considerado como el cantante más importante en la historia del tango, se trata de una de las polémicas más grandes del Río de La Plata y divide las posturas entre Uruguay y Francia , pese a que ya pasaron casi 100 años de su muerte y su nacimiento persiste como una controversia pese a los varios análisis de los investigadores y especialistas.

Un encuentro de investigadores de Argentina, Uruguay y Colombia , realizado en Montevideo y en la residencia del Embajador uruguayo en Buenos Aires, presentó diferentes evidencias científicas, legales e históricas que redefinen la historia de Gardel. Durante las reuniones, llevadas adelante entre el 8 y 13 de octubre, el equipo multidisciplinario demostró que el artista nació en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887 y que el francés Charles Romuald Gardes se trataba de otra persona.

En tal sentido, uno de los puntos más importantes presentados por los investigadores se trató de un experimento biométrico con la herramienta Amazon Rekognition, que identifica referencias faciales y mide distancias y profundidades en cada rostro. "Tomamos como referencia el cuadro oval de un niño y la respuesta es que nos da una similaridad del 17%. El sistema de reconocimiento facial nos dice que estos dos niños no son ni siquiera primos y probablemente ni se conocen", expresó el investigador y escritor radicado en Madrid, Marcelo Martínez, sobre la comparación entre el cantante y el francés durante el encuentro del que formó parte C5N.

En tanto, durante la presentación después expuso una fotografía escolar de Montevideo con otra imagen juvenil, la cual alcanzó un valor alto. "Acá nos está dando una similaridad del 81%. Estos dos niños son las mismas personas" , señaló.

También la investigadora, escrita, poeta y letrista Martina Iñiguez explicó que Gardel estudió en la Escuela N°27 de Montevideo, el cual identificó tras un análisis del pasillo y el patio, verificado con los planos originales. En este marco, hizo alusión a una foto y diferenció a Gardel del francés: "Esa fotografía fue tomada posiblemente entre 1891 y 1893. En esa época Berta Gardes y su hijo todavía estaban en Francia, así que es imposible que pudiera haber hecho la escolaridad en Montevideo".

Los especialistas detallaron que la suplantación de identidad se produjo por motivos económicos después de su muerte ya que debido a que no había un vínculo legal entre Gardel y Berta Gardes, sus bienes corrían el riesgo de quedar vacantes y pasar al Estado argentino por caducidad de los poderes de su apoderado. Para evitarlo, el apoderado Armando Defino sustituyó la identidad del artista por la del hijo francés de Berta, por que la mujer cobró su herencia y después nombró al hombre como albacea.

Las pruebas de los investigadores sobre el nacimiento de Carlos Gardel en Uruguay

Por otra parte, los especialistas explicaron que el folio 907 del decretero del Consulado Uruguayo en Buenos Aires, localizado en el Archivo Histórico Diplomático de Cancillería de Uruguay, es clave para sostener la nacionalidad uruguaya del artista. En ese documento, emitido el 8 de octubre de 1920, destacaron que Gardel aseguró haber nacido en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887.

"Gracias a esta inscripción pudo regularizar su situación legal y en 1923 pudo obtener la ciudadanía argentina. Por lo tanto, es uruguayo de nacimiento y argentino de ciudadanía", añadió Martínez. Asimismo, los investigadores hicieron alusión a su cédula argentina de 1920, su ciudadanía por naturalización de 1923, sus pasaportes internacionales y el acta de defunción extendida tras el accidente aéreo de Medellín el 24 de junio de 1935, en los cuales nunca figuró como francés.

La presentación fue en la residencia del embajador uruguayo en Buenos Aires. C5N/Nicolás Rodríguez

En tal sentido, recordaron que Gardel reafirmó su origen con la compra de inmuebles en Buenos Aires en 1926 y Montevideo en 1933. "Soy natural de Montevideo, capital de Uruguay, mi patria", recalcó el cantante en una entrevista según explicaron los investigadores.

Por otra parte, los investigadores manifestaron que Gardel se formó en la tradición nativista promovida desde 1894 por Elías Regules y la Sociedad Criolla en Uruguay antes de volcarse al tango y participó activamente en la peña La Criolla en Buenos Aires, grabó su primera canción, llamada Sos mi Tirador Plateada, y nutrió su repertorio con publicaciones de la revista uruguaya El Fogón y poemas de Andrés Cepeda.

Un análisis que busca cerrar la polémica

El productor Gustavo Colman, de la Comisión Gardel Rioplatense de la Fundación Fans, destacó la investigación en diálogo con C5N: "Durante 90 años surgió un interés de que sea francés. Nosotros venimos con la verdad para que una vez por todas respetemos lo que fue Gardel a través de sus actos. Siempre mandó señales que era del Río de la Plata y al haber nacido en Uruguay le permitió registrarse como ciudadano y después hacerse argentino".

"Yo me pregunto por qué una mentira tan endeble se sostuvo durante tanto tiempo. Ahí lo que hemos logrado fue una articulación real y verdadera entre lo que hoy están dedicados a la verdad documental y a la investigación. No solo recurrimos a las cosas que son consideradas en lo que es un campo investigativo, sino que sumamos tecnologías nuevas, como la biometría", añadió.

Por último, reconoció las dificultades para analizar imágenes antiguas: "La dificultad está en hoy en tener algunas fotos que no son originales, algunas fueron intervenidas. No se aceptan fotos que hayan sido pasadas por algún tipo de tecnología como puede ser adaptarlos, pero con el índice de certeza que tenemos podemos probar que eso es así. Con el tiempo podemos definirlo aún más todavía. Lo que no es lo indicado son las fotos antiguas manipuladas y las que algunos colonialistas se reservan para que no puedan ser testeadas".