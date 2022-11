Diego Ramos sobre el acoso en Gran Hermano: "Todos nos mandamos micro violencias y no las vemos"

El actor Diego Ramos respondió sobre la polémica sobre el acoso de Alfa sobre Coti en Gran Hermano 2022 , cuando el hombre lanzó una frase subida de tono para la joven y que cayó pesada adentro y afuera de la casa . "Todos nos mandamos micro violencias y no las vemos", expresó el artista sobre lo ocurrido en el reality.

En el programa Intrusos en América, el panelista de LPA, que conduce Florencia Peña, aseguró que "me parece que la sanción y la denuncia está bien" y remarcó: "Todos nos mandamos quizás esas micro violencias y no las vemos y que si nos las explican las podemos entender".

Ramos recalcó que "hay que explicar porque no está bien hacerlo" y definió: "Hay que explicar porque no se puede tocar a alguien dormido, porque no podes decirle a una chica que es 40 años menor que tenés un desodorante entre las patas", sino lo va a seguir haciendo toda la vida".

El artista expresó que "es un hombre al que tal vez hay que cambiarle la cabeza ya que quizás para él hacer eso está bien porque es un chiste que hace en un bar con sus amigos", aseguró en el programa de Flor de la V.