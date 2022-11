Diego Brancatelli: "Santiago Maratea dijo que no me iba a dejar en paz y recibí amenazas de muerte"

Diego Brancatelli acusó a Santiago Maratea por amenazas de muerte: "Si me pasa algo lo hago responsable"

El influencer le respondió en sus redes sociales y dijo que Brancatelli vive del Estado, afirmación que fue desmentida por el periodista de C5N. "Con la plata que te robás no podés ni poner un negocio que se te funde porque estás destinado al fracaso" , expresó Maratea. "El éxito más grande de tu carrera es que yo te responda este tuit", agregó.

Brancatelli vs Maratea: escraches y amenazas

Este lunes en Argenzuela, Brancatelli contó que Maratea mandó a que lo escrachen. "Dijo que no me iba a dejar en paz y después de eso recibí amenazas de muerte, de que me iban a cagar a trompadas y amenazas a mis hijos. Ese es el odio que destila este tipo de gente", manifestó el periodista.

"Eso lo hacían en la época de la dictadura. Podemos tener disputas ideológicas, verbales, pero mandar a escrachar queda feo y si pasa algo el responsable va a ser él", agregó.

Luego Brancatelli dijo que no es empleado del Estado y expresó que Maratea utiliza la descalificación para intentar tener razón. "Tengo diferentes laburos, mi mujer también. Nos ganamos la plata honestamente y no se la pido a los demás", puntualizó.

A continuación, el periodista indicó que Maratea "vive con la nuestra" y sostuvo que a futuro va a tener problemas. "Más allá de que se la donen tienen que responder ante la AFIP".

Por último Brancatelli desafió a Maratea a encontrarse para tener un mano a mano y contarse qué labura y cómo se gana la plata cada uno.