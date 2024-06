Detuvieron a Justin Timberlake por conducir ebrio en Estados Unidos

La noche anterior, el artista había cenado en The American Hotel en Sag Harbor y, cuando se dirigía a la casa de un amigo, fue detenido por la Policía, quienes lo llevaron a la comisaría donde pasó el resto de la noche. Las autoridades no han dado más detalles sobre la detención del exmiembro de NSYNC, quien sigue siendo una figura destacada en la música estadounidense.

Justin Timberlake esposado Justin Timberlake fue captado utilizando esposas en la comisaría. Redes sociales

Su más reciente álbum Everything I Thought It Was, lanzado en marzo de este año, no logró alcanzar el número uno, una situación que no había enfrentado desde su álbum debut Justified en 2002. A pesar de este contratiempo, Timberlake continúa con su gira The Forget Tomorrow World Tour, con presentaciones programadas en Chicago este fin de semana y en el icónico Madison Square Garden de Nueva York los días 25 y 26 de junio.