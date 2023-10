Britney Spears reveló que estuvo embarazada de Justin Timberlake y abortó

La revista estadounidense People accedió a un adelanto del libro que se llama The Woman in Me que sale a la venta la próxima semana. Pero cuenta intimidades sobre su vida y habla en profundidad de su romance con el artista que fue de 1999 al 2002.

Reveló allí que tuvo un embarazo no deseado, que para ella había sido “una sorpresa, pero no una tragedia” y que “nunca” lo habría interrumpido si podría haber decidido criarlo sola.

Y agregó: “Justin decididamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos listos para un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes". En ese momento, tenía menos de 21 años y luego terminó su relación.

En ese entonces, según ella misma cuenta, creía que podía formar una familia con Timberlake, pero a diferencia de ella, “estaba muy seguro de que no quería ser padre” y se sometió a un aborto que dijo que fue de las “cosas más dolorosas” que vivió.

En cuanto a la infidelidad, aseguró que Justin estuvo con otra celebridad, pero prefirió no revelar la identidad de quién era porque ahora ella tiene familia y no quiere avergonzarla.

Britney Spears se filmó bailando con cuchillos y preocupó a sus seguidores

Britney Spears reapareció en redes sociales para compartir un nuevo video bailando. En este último tiempo, fueron varias las secuencias que subió realizando diferentes coreografías, pero la última que dio a conocer entre sus seguidores, generó preocupación y miedo en torno a su salud mental.

La famosa cantante hizo su aparición semi desnuda, con un top color naranja y una bikini en tonos amarillos y blancos. Pero algo que llamó la atención fueron sus movimientos desconcertantes y su adicción a los cuchillos a la hora de bailar. En el video, también aparecen los perros de la artista, que parecen asustados al percibir lo que pasaba mientras la estadounidense se movía al ritmo de la música.

No obstante, ante el comentario de los internautas, la intérprete de Toxic debió aclarar que los cuchillos no eran reales, a su vez dio a conocer que su danza era una especie de bienvenida al Halloween. En ese sentido, reveló: "Hoy he empezado a jugar en la cocina con cuchillos. No se preocupen que NO son cuchillos de verdad. Halloween es pronto".