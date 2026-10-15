Con un acto contra el antisemitismo, Javier Milei cerró su gira por Washington y emprendió el regreso a la Argentina

En el último día de su viaje, que aprovechó para ratificar su alineamiento con Donald Trump y Flávio Bolsonaro, el Presidente brindó un discurso ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos y participó de un evento en la Embajada Argentina. Se espera que llegue al país este viernes por la mañana.

Javier Milei realizó su quinto viaje en lo que va del año a Estados Unidos.

El presidente Javier Milei cerró este jueves su gira por Washington D.C. con un discurso ante empresarios en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos , donde recibió un premio por su defensa de la libre empresa, y un evento contra el antisemitismo en la Embajada Argentina, y ya emprendió su regreso al país. Arribará este viernes a las 8.30.

Milei aseguró que "no hay problema de empleo" y vaticinó: "El año que viene vamos a validar este modelo en las urnas"

En la Cámara de Comercio, el mandatario recibió el premio "Global Champion of Free Enterprise" por su defensa de la libre empresa y expuso sobre "El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo".

Milei afirmó que al asumir "teníamos todos los elementos para que Argentina estallara y se convirtiera en Cuba y Venezuela". Recordó que la inflación minorista de 2023 cerró en 211% y que el ritmo diario era de 1,5%. Sostuvo que "en seis meses hicimos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, el más grande de la historia".

Dijo que hoy la inflación "viaja al 30% en minoristas y 20% en mayoristas" y concluyó que "estamos logrando domarla". Lo hizo pese a los últimos datos de alza que difundió el INDEC.

Además, pronosticó que el riesgo país "el año que viene va estar debajo de los 100 puntos", aunque este jueves el índice de JP Morgan superó los 600 . Afirmó que "cuando llegamos la pobreza estaba en 57% y hoy está en el 32%".

De cara al año electoral, Milei afirmó que "nadie va a querer volver a eso. Las sociedades no se suicidan". Concluyó: "Con los resultados que estamos mostrando vamos a poder validar en las urnas este modelo". El auditorio lo despidió con un fuerte aplauso.

Discurso del Presidente Javier Milei tras recibir el premio “Global Champion of Free Enterprise”, otorgado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. pic.twitter.com/3V7Ml8t723 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 15, 2026

Milei prometió "tolerancia cero al antisemitismo" en un evento en la Embajada Argentina

A la tarde, el Presidente encabezó en la sede diplomática, ubicada en el barrio de Dupont Circle, el encuentro "Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo". Fue la primera vez que Milei estuvo en esa embajada, que dirige Alec Oxenford. La Argentina ejerce la presidencia temporal de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

"Mientras sea Presidente de la nación, en la Argentina habrá tolerancia cero con el antisemitismo", advirtió Milei. Agregó que "no vamos a hacer oídos sordos ante quienes nos amenacen, nos odien por ser quienes somos o quieran imponernos acciones de terror", y recordó los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 en Israel.

Discurso del Presidente Javier Milei en el evento “Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”, organizado en el marco de la Presidencia argentina de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto… pic.twitter.com/29dKihkTu6 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 16, 2026

El mandatario advirtió que "hoy el antisemitismo es un arma más en el arsenal de los enemigos del Estado judío y también de todo Occidente". Afirmó que la ola actual de antisemitismo "no fue orgánica ni espontánea", sino que "fue azuzada como parte de la propia estrategia de los enemigos de Israel".

Lo acompañaron el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Unas 100 personas asistieron al salón principal, entre ellas los cancilleres de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, y de República Dominicana, Víctor Bisonó.