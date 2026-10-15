Sorpresa en Boca: el once que prepara Rodolfo Arruabarrena ante Talleres en la antesala del cruce copero El entrenador del Xeneize decidió no rotar y utilizará mayoría de titulares para asegurar puntos clave en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2027, con el esperado retorno de Rodrigo Battaglia. Por Agregar C5N en









El Vasco pondría lo mejor que tiene frente a Talleres, en la previa del duelo copero. @BocaJrsOficial

Boca Juniors recibirá este viernes a Talleres de Córdoba en La Bombonera por la fecha 13 del Torneo Clausura. A pesar de que el próximo martes el equipo deberá viajar a Brasil para definir ante Vasco da Gama el pase a la final de la Copa Sudamericana -tras caer por 1 a 0 en el encuentro de ida-, el director técnico Rodolfo Arruabarrena tomó la decisión de encarar el compromiso local sin guardar piezas y disponer una formación con mayoría de habituales titulares.

El motivo central de esta postura radica en la importancia de no descuidar la Tabla Anual, donde el conjunto de la Ribera se ubica en el segundo puesto con 51 puntos, a solo una unidad del líder Independiente Rivadavia de Mendoza. En el cuerpo técnico consideran prioritario mantener la regularidad en el plano nacional para asegurar el boleto a la Copa Libertadores 2027 y, al mismo tiempo, recortar distancias en la Zona B del Clausura, donde un triunfo les permitiría alcanzar de forma momentánea la cima del torneo.

¡ !



#Clausura2026

Talleres

Viernes 16/10

21:30

La Bombonera

@ElCanaldeBoca #DaleBoca pic.twitter.com/s9o39RRncK — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 15, 2026 En el armado del equipo, la principal novedad será el retorno de Rodrigo Battaglia tras siete meses de rehabilitación. El experimentado mediocampista, quien fue intervenido quirúrgicamente en febrero debido a una tendinopatía en el tendón de Aquiles derecho, volverá a sumar sus primeros minutos oficiales del año y se perfila para integrar el once inicial ante las diferentes ausencias en la mitad de la cancha.

Por otra parte, el plantel presenta bajas de consideración en su nómina: Leandro Paredes continúa su recuperación por un desgarro en el isquiotibial derecho, Sebastián Villa fue resguardado tras sufrir un esguince leve de tobillo y Alan Velasco arrastra una lesión en el aductor. Ante la ausencia del atacante colombiano, Arruabarrena optó por convocar al juvenil Rodrigo Bacidalupe, goleador del equipo de Reserva.

La posible formación de Boca frente a Talleres (C) en La Bombonera Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.