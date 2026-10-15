16 de octubre de 2026 Inicio
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Sorpresa en Boca: el once que prepara Rodolfo Arruabarrena ante Talleres en la antesala del cruce copero

El entrenador del Xeneize decidió no rotar y utilizará mayoría de titulares para asegurar puntos clave en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2027, con el esperado retorno de Rodrigo Battaglia.

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El Vasco pondría lo mejor que tiene frente a Talleres

El Vasco pondría lo mejor que tiene frente a Talleres, en la previa del duelo copero.

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Boca Juniors recibirá este viernes a Talleres de Córdoba en La Bombonera por la fecha 13 del Torneo Clausura. A pesar de que el próximo martes el equipo deberá viajar a Brasil para definir ante Vasco da Gama el pase a la final de la Copa Sudamericana -tras caer por 1 a 0 en el encuentro de ida-, el director técnico Rodolfo Arruabarrena tomó la decisión de encarar el compromiso local sin guardar piezas y disponer una formación con mayoría de habituales titulares.

Leandro Paredes, mediocampista de Boca.
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El motivo central de esta postura radica en la importancia de no descuidar la Tabla Anual, donde el conjunto de la Ribera se ubica en el segundo puesto con 51 puntos, a solo una unidad del líder Independiente Rivadavia de Mendoza. En el cuerpo técnico consideran prioritario mantener la regularidad en el plano nacional para asegurar el boleto a la Copa Libertadores 2027 y, al mismo tiempo, recortar distancias en la Zona B del Clausura, donde un triunfo les permitiría alcanzar de forma momentánea la cima del torneo.

En el armado del equipo, la principal novedad será el retorno de Rodrigo Battaglia tras siete meses de rehabilitación. El experimentado mediocampista, quien fue intervenido quirúrgicamente en febrero debido a una tendinopatía en el tendón de Aquiles derecho, volverá a sumar sus primeros minutos oficiales del año y se perfila para integrar el once inicial ante las diferentes ausencias en la mitad de la cancha.

La posible formación de Boca frente a Talleres (C) en La Bombonera

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Boca tiene como principal objetivo internacional la Copa Sudamericana.

Boca tiene como principal objetivo internacional la Copa Sudamericana.

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