Después de casi treinta años, los Black Crowes vuelven a la Argentina

La banda integrada por Chris Robinson (voz), Rich Robinson (guitarra), Sven Pipien (bajo), Brian Griffin (batería), Erik Deutsch (teclados), Lesley Grant (coros), Mackenzie Adams (coros) oficializa nuevo integrante: el guitarrista argentino ex Riff y Viticus, Nicolás Bereciartua, quien ya está girando con el grupo.

Chris y Rich Robinson marcaron con su música un momento bisagra en la historia del rock. Con su álbum Shake your money maker navegaron por las raíces musicales de una generación de artistas, que en los noventa experimentaba y buscaba superarse dentro de un sonido casi perfecto. Décadas después, la Argentina tiene el honor de recibir a los hermanos Robinson, que vendrán a rendir homenaje y tocar nuevamente en vivo este histórico álbum.

La presentación anterior de los Black Crowes ocurrió el 25 de enero de 1996 en el estadio de Ferro Carril Oeste cuando fueron teloneros del show de Robert Plant y Jimmy Page.

The Black Crowes - Ferrocarril Oeste Stadium, Buenos Aires, Argentina 1996-01-25

The Black Crowes, una banda emblema del rock & roll

En 1990, cuando los periodistas lamentaban la muerte del rock, mientras el pop cursi y el hair metal dominaban las listas de éxitos, los Black Crowes de Atlanta le dieron al género un formidable revival con Shake Your Money Maker. Impulsada por los sencillos Jealous Again, Twice As Hard, She Talks To Angels y la innovadora versión de Hard To Handle de Otis Redding, el grupo inmediatamente arrasó en el mundo del rock.

Los Black Crowes lanzaron ocho álbumes de estudio y cuatro en vivo, vendiendo decenas de millones a lo largo del camino; llenaron espectáculos en todo el mundo; hicieron que el legendario guitarrista Jimmy Page se uniera como miembro para una gira; y atravesaron tiempos turbulentos que los llevó a separarse durante unos cuantos años, período en el que los hermanos Robinson apuntalaron sus carreras solistas.

The Black Crowes en Argentina: cuándo es el show y cómo comprar las entradas

The Black Crowes se presentará el jueves 16 de marzo de 2023, a las 21 horas, en el Luna Park de Buenos Aires. Las entradas se pueden adquirir a través de www.ticketportal.com.ar

Ubicaciones y precios: