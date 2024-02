Desde Punta del Este, Floppy Tesouro mostró la moda de la microbikini off white combinada con un vestido crochet

En uno de sus últimos posteos en Instagram, la influencer optó por un look playero que vistió con elegancia. Destacó por su diseño minimalista con un top triangular , complementado perfectamente con un conjunto de crochet del mismo color. Además, incluyó un crop top de mangas largas acampanadas y una minifalda, demostrando su habilidad para mezclar texturas y estilos.

Los accesorios no quedaron atrás, ya que completó su look con un par de lentes de sol rectangulares con marco off white y vidrio total black superopaco. Esto le permitió aportar un toque de glamour a su outfit de playa.

La publicación de Floppy Tesouro rápidamente se convirtió en tendencia, acumulando cerca de 90 mil "Me gusta" y una ola de comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su estilo. Además, escribió en el posteo: "Desconectar para reconectar". De esta manera, compartió un momento de relajación recostada en un parador de la playa mientras marcó tendencia con su look y confirmó su influencia en el mundo de la moda.

Graciela Alfano volvió a lucirse en la playa con una microbikini que se pudo ver de cerca

A sus 71 años, Graciela Alfano sorprendió al lucir una microbikini a la orilla del mar, demostrando que sigue imponiendo su estilo. La actriz y exvedette, que sigue muy activa en redes sociales y posee más de 945 mil seguidores en Instagram, compartió un video desde la playa que llamó la atención de sus fans. En el clip se la pudo ver relajada bajo el sol, en un look que resalta las tendencias actuales de la moda de playa.

Vistiendo una elegante microbikini de color nude, la famosa vistió un conjunto compuesto por un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless de tiras finas. Además, complementó perfectamente su outfit con unos sofisticados lentes de sol XXL en total black, aportando un toque de glamour a su apariencia. Alfano aprovechó la ocasión para enviar un cálido saludo a sus seguidores a través de la descripción de su publicación, acompañada de emojis de corazones.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar, con el posteo alcanzando rápidamente más de 20 mil "me gusta" y recibiendo una gran cantidad de comentarios. Los seguidores de Graciela Alfano llenaron su publicación de elogios, admirando no solo su estilo sino también la energía que transmite. A orillas del mar marcó tendencia y sus fans reaccionaron confirmando su importante influencia en las redes sociales.