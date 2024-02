Graciela Alfano aprovechó el sol y volvió a lucir la microbikini de la temporada 2024

La ex vedette renovó la moda veraniega con elegancia. Su look marcó tendencia y sus seguidores reaccionaron.

Graciela Alfano marcó tendencia al vestir una microbikini negra subida a una tabla en el agua. La ex vedette sorprendió con uno de los looks que están pisando fuerte en esta temporada. Desde una tabla de Stand Up Paddle, la mediática no solo se sumó al furor del verano sino que también aprovechó la ocasión para compartir reflexiones, junto a una foto retro que sus seguidores no tardaron en elogiar.