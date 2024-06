Desde Miami, Nati Jota mostró la microbikini del momento y le agregó un detalle particular

El conjunto elegido por la periodista consistió en una microbikini en tono negro con tela texturada . El diseño incluyó un corpiño total black estilo triangular con un aplique cuadrado blanco en el centro, y una bombacha colaless diminuta y ultracavada. Para complementar su look veraniego, añadió unas gafas de sol de marco rectangular en color marrón y un chocker negro.

Naati jota microbikini Instagram

Nati Jota optó por un look sin maquillaje y con el pelo suelto mojado por el agua producto de un chapuzón previo. La publicación de la influencer no tardó en generar repercusión, acumulando una gran cantidad de "me gusta" y comentarios elogiando su estilo. De esta manera, la también streamer sigue consolidándose como una referencia en el mundo de la moda y las redes sociales.

Nati Jota microbikini Instagram

Cuál es la microbikini bicolor con la que Emilia Mernes sorprendió a Duki

Emilia Mernes, de vacaciones en Ibiza, se mostró vistiendo una microbikini bicolor en las redes sociales de Duki, su pareja. El también artista de música urbana subió a su cuenta de Twitter una foto de la cantante, en donde se pudo ver los detalles de un traje de baño que está a tono con las últimas tendencias.

En las fotos, la artista lució dos piezas en colores naranja shocking y amarillo neón. El conjunto destaca por sus vibrantes tonos, combinando un top en naranja con breteles en amarillo. Para completar su look veraniego, añadió unos lentes transparentes con marco negro y optó por un maquillaje natural, resaltando solo con un toque de lipgloss.

Emilia Mernes microbikini Instagram

Duki dio a conocer estas imágenes al subirlas a su cuenta de X, ex Twitter, con el mensaje “Enamorado de Emilia Mernes”. La publicación rápidamente ganó popularidad, acumulando cerca de 6 mil "me gusta" y unos 370 retweets, demostrando una vez más el impacto y la admiración que genera la artista entre sus seguidores.