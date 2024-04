Nati Jota aprovechó el fin de semana largo y mostró la microbikini bicolor que fue furor en verano

Su look contó con tiras en off white contrastando con el verde oliva del conjunto. Nati Jota eligió un outfit natural, prescindiendo del maquillaje y dejando su pelo suelto al viento.

Su publicación en Instagram, acompañada de una reflexión sobre su viaje y el manejo durante largo tiempo, no tardó en acumular miles de "me gusta" y comentarios con elogios. Al respecto, la influencer comentó: "Capturistas de barbarisca un ratito de descanso antes de seis millones de horas de ruta. Serán como 8 en realidad (no millones, simples horas) pero se hicieron largas. Sobretodo porque manejé yo 6 y pico de ellas y no es mi actividad favorita. Al menos no tanto tiempo”,".

Sus seguidores destacaron no solo su elección de moda sino también su franqueza y humor al narrar su experiencia del fin de semana.

Romina Malaspina recordó el verano con dos microbikinis que fueron furor para el calor

Romina Malaspina compartió en su cuenta de Instagram dos fotos vistiendo dos microbikinis que marcaron tendencia. La influencer recordó dos modelos que en la actualidad son muy usados por las famosas. De esta forma demostró por qué se convirtió en un ícono de estilo en las redes sociales.

En sus últimas publicaciones, la ex participante de Gran Hermano y actual DJ y presentadora, optó por dos conjuntos de dos piezas que resaltaron su figura. Uno de los trajes de baño contó con un tono celeste con bordes blancos y el otro fue un clásico diseño total black que complementó con una cap que combinó con el resto de su look.

En las dos fotos lució una microbikini con corpiño de molde triangular y una bombacha colaless de tiro alto con tiras de ajuste en los costados de la cadera.

La ex habitante de la casa más famosa del país, quien también tuvo participaciones en realities internacionales, compartió su evolución personal y profesional con sus seguidores, incluyendo sus aprendizajes sobre nutrición y su experiencia con procedimientos estéticos, siempre buscando el equilibrio y la salud.

Las reacciones no se hicieron esperar, y la publicación de Romina Malaspina se llenó de elogios y muestras de afecto por parte de sus más de un millón de seguidores. Sus fans destacaron su estilo y se sumaron a la nostalgia por los días de calor. Sin dudas, la influencer se convirtió en un ícono de la moda en nuestro país y, como suele suceder, marcó tendencia con su look.