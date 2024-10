Denisse González habló sobre su embarazo por primera vez: ¿tendrá un hijo con Bautista Mascia?

La exparticipante de Gran Hermano 2023-24 Denisse González confirmó que no está embarazada y no tendrá un hijo con Bautista Mascia , de forma que todo se trató de un fake news creada en redes sociales.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Denisse González se encargó de hablar sobre el rumor de un bebé en camino y expresó: "Así que estoy embarazada y no me enteré mira vos". Esta publicación rápidamente alcanzó el millón de visualizaciones y superó los 12 mil me gustas, de forma que la noticia fue viral y quedó desmentida.