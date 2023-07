Demi Lovato habló de las secuelas que le quedaron tras su última sobredosis

"Bueno, no cambiaría mi camino porque no me arrepiento (…) Lo más cercano a lo que me arrepiento es cuando tomé una sobredosis y desearía que alguien me hubiera dicho, uno, que era hermosa, porque no lo creía. Y dos, desearía que alguien me hubiera dicho que, si te sientas con el dolor, se pasa", dijo la cantante y actriz.

Al tiempo, reveló las consecuencias de ese cuadro. "Tengo discapacidad visual y auditiva hasta el día de hoy. Es un recordatorio diario constante. Cada vez que miro algo, tengo puntos ciegos en mi visión cuando miro tu cara. Por lo tanto, es un recordatorio constante para permanecer en el camino correcto, porque no quiero que eso vuelva a suceder".

La artista se está recuperando en medio de la realización de su nuevo tema, una versión de su sencillo Sorry Not Sorry, junto a Slash, el guitarrista de Guns N’ Roses, que formará parte de su él álbum Revamped, que lanzará en el mes de septiembre.