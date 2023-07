Delfina, la novia de Alfa de Gran Hermano, habló de los rumores de embarazo y dejó a todos boquiabiertos

Delfina Wagner Twitter

"Hoy en Polémica en el Bar fueron al corte. Cuando volvieron del corte no se dieron cuenta y se oyó a Flavio (Mendoza) decirle a Alfa: '¿Está embarazada?'", explicó la misma cuenta.

Pero ella alimentó aún más los rumores en Ciudad: “Realmente no está en mis planes y no sé si sería una buena, soy muy joven y estoy encarando un proyecto político que me gustaría pulir mucho más y desarrollarme profesionalmente antes de siquiera pensar en un hijo”.

Y agregó. “No me hice test aún. Ni hablar de que quiero llevar años conociendo a la persona que vaya a ser el padre, actualmente estoy de novia, pero hace apenas unos meses y no da. Cuando me case y esté completamente realizada ahí sí”.