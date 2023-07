De Villa Argentina para el mundo: ¿Quién es Gonzalo Nawel?

El joven arrancó su carrera artística en plena pandemia. Fue un impactante choque automovilístico el que lo hizo percatarse de que, a partir de ese momento, su objetivo en la vida sería dejar una huella en la sociedad y poder representar a los excluidos, ciudadanos de barrios populares que viven realidades alternas.

"Recién arrancaba la cuarentena y choqué con un auto. Yo tenía el permiso porque era un trabajador esencial pero bueno. Fue increíble. Estuve tres meses en silla de ruedas, me fisuré todos los huesos del torso y me saqué la cadera de lugar... fue loco empezar en la música así. Cuando salí de la operación y tuve que estar postrado se me ocurrió arrancar mi carrera artística. Sentí que la próxima vez que me pase algo así tengo que haber dejado mi huella y no hay mejor forma de hacerlo que con la música", reflexionó.

Acerca de su inserción a la industria musical, Gonzalo confirma: "Cuando me metí y los pibes me empezaron a escuchar intenté incluir a todos los chicos de barrio que estuvieran luchándola. Yo mismo me inspiré en otros raperos y sentía la necesidad de que todos estuvieran. Mi música representa al barrio, a la villa, al sector marginado siempre. Si yo quería podía representarme a mí solo pero elegí a todos. No me puedo poner en contra de un pibe de barrio porque sería ir en contra mío".

En cuanto al trap, el rapero tiene una posición radical: quienes salieron de El Quinto Escalón no poseen verdadera rebeldía ni conocen la calle, como sí lo hacen quienes cantan RKT o rap.

"Son otra vivencias las que tienen ellos, es otra música. La rebeldía de esos pibes es ir a la plaza a hacer freestyle, en cambio de donde vengo yo los pibes tienen malicia alrededor y se pueden desviar en droga, robo, etc... A veces no es que los chicos de la villa eligen conscientemente, sino que se te presenta esa salida por el ambiente en el que estás, que es un ambiente malo. Por eso nuestras letras son más crudas. Creo que se sabe de la violencia que hay en Argentina, y la crudeza desde chiquitos cambia todo el panorama", manifestó.

"Cuando en la actualidad me preguntan si estoy salvado o ganado con la música puedo decir que sí, que soy exitoso porque conseguí dejar una marca. La gente ahora me considera un representante del barrio, de Villa Argentina. Siempre voy a aprovechar la pantalla que tengo para que los pibes que me ven a mí, a L-Gante, a Callejero Fino, a Alejo Isaak vean que uno no se olvida de dónde es y que pueden llegar a convertirse en lo que quieran. Si Gonzalo Nahuel pudo, todos pueden".