De qué se trata The Seat: la serie documental que muestra una historia única de la Fórmula 1 en Netflix

The Seat, protagonizado por Kimi Antonelli, muestra la decisión, única en su generación, de ascender a Antonelli a piloto de Fórmula 1, convirtiéndolo en el tercer novato más joven en la historia del deporte. Sé testigo de las llamadas y chats privados de WhatsApp que llevaron al impactante cambio dentro del equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1″, anuncia la sinopsis.

Kimi Antonelli llegó a Mercedes con 18 años de edad, pocas semanas antes de conseguir su licencia de conducir y aún cursando la escuela. Su primera temporada ha sido una mezcla entre entrenamientos, clasificaciones, carreras, estudios, exámenes y días de clases.

Aún así ya conquistó su primer récord y se convirtió con 18 años, 7 meses y 12 días en el piloto más joven en liderar una carrera durante el Gran Premio de Japón. Estuvo en el primer lugar algunas vueltas.

El joven italiano fue el elegido para tomar el lugar que dejó vació Lewis Hamilton tras fichar con Ferrari. Y justamente eso es lo que veremos en dicha serie, las llamadas, reuniones y mensajes que hubo durante el proceso.

