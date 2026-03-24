De qué se trata Stratton, la película de espionaje que está entre lo más visto de Netflix Esta producción británica de acción y suspense de 2017 dirigida por West , basada en la serie de novelas homónima de Duncan Falconer ya se encuentra disponible en Netflix y es ideal para disfrutarla este fin de semana largo de marzo 2026. + Seguir en







Stratton y su homólogo estadounidense, Hank, persiguen el autobús en un Range Rover para impedir que Barovsky despliegue el dispositivo.

Stratton (también conocida como Stratton: Fuerzas especiales) es una película británica de acción y suspenso estrenada en 2017. Está dirigida por Simon West (director de Con Air y Lara Croft: Tomb Raider) y protagonizada por Dominic Cooper.

La historia sigue a John Stratton, un agente del Servicio Especial de Embarcaciones (SBS) de la Marina Real británica. Tras una misión fallida en Irán donde pierde a su compañero, Stratton debe rastrear una célula terrorista internacional que planea un ataque biológico masivo utilizando armas químicas robadas de un antiguo complejo soviético.

Esta producción británica de acción y suspense de 2017 dirigida por West , basada en la serie de novelas homónima de Duncan Falconer ya se encuentra disponible en Netflix y es ideal para disfrutarla este fin de semana largo de marzo 2026. El protagonista, John Stratton, es interpretado por Dominic Cooper, mientras que el resto del reparto incluye a Gemma Chan , Austin Stowell , Tyler Hoechlin y Tom Felton. El rodaje principal comenzó el 15 de julio de 2015 en Brindisi, Italia. El film se estrenó finalmente en el Reino Unido el 1 de septiembre de 2017.

Sinopsis de Stratton, la película furor de Netflix Tras una misión fallida para destruir un arma biológica iraní, el sargento John Stratton, operador del Servicio Especial de Embarcaciones británico y perteneciente al Destacamento de Inteligencia en Irlanda del Norte, localiza a la célula terrorista que utilizó la misión como tapadera para robar el arma con fines propios. Debido al fracaso de la misión, Stratton sospecha de un topo. Su jefe, Sumner, reconoce al líder terrorista como Grigory Barovsky, un espía ruso al que se daba por muerto desde hacía casi veinte años. Descubren que un fabricante de bombas ha desarrollado un sistema de drones para dispersar el arma biológica, que es más letal a gran altitud, y siguen el rastro de los terroristas hasta Roma.

Hay una persecución en lancha rápida con intensos tiroteos, antes de la secuencia de acción final, que tiene lugar en Londres con el dispositivo de veneno cargado en un autobús de dos pisos cuyo destino se muestra como Clapham Common (para que pase desapercibido). El dispositivo está configurado para desplegarse automáticamente (mediante un dron) a través de una abertura practicada en el techo del autobús una vez que llegue a una ubicación preprogramada en el firmware del dispositivo.

Stratton y su homólogo estadounidense, Hank, persiguen el autobús en un Range Rover para impedir que Barovsky despliegue el dispositivo. Durante la persecución, Stratton salta del Range Rover para abordar el autobús, donde se ve envuelto en un forcejeo con uno de los cómplices de Barovsky. Mientras es estrangulado por el cómplice de Barovsky, grita a Hank, que sigue conduciendo junto al autobús, que use una granada para detenerlo. Hank lanza la granada debajo del autobús, la cual explota y provoca que el autobús vuelque, se deslice y se estrelle. Barovsky intenta lanzar el dron manualmente, pero recibe un disparo y muere. Una unidad antiterrorista destruye el dron. strattonnn Tráiler de Stratton Embed - Stratton Trailer #1 (2017) | Movieclips Trailers Reparto de Stratton Dominic Cooper como John Stratton

como John Stratton Gemma Chan como Aggy

como Aggy Austin Stowell como Hank

como Hank Tyler Hoechlin como Marty

como Marty Tom Felton como Cummings

como Cummings Thomas Kretschmann como Grigory Barovsky

como Grigory Barovsky Olegar Fedoro como Sergei Orlov

como Sergei Orlov Derek Jacobi como Ross

como Ross Connie Nielsen como Sumner

como Sumner Jake Fairbrother como Spinks

como Spinks Yuri Kolokolnikov como Borodin stratton