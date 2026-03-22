Con solo un capítulo, este animé que llegó a Netflix se ubicó entre lo más visto por los usuarios: ¿qué curiosidad tiene? La séptima parte de JoJo's Bizarre Adventure llegó a Netflix con un episodio especial de 47 minutos que ya acumula una puntuación de 9,33 sobre 10 en MyAnimeList, convirtiéndose en el quinto animé mejor valorado de la plataforma. + Seguir en







Su primer episodio de 47 minutos superó las expectativas. Steel Ball Run

JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run es la adaptación animada de la séptima parte del aclamado manga de Hirohiko Araki y una de las apuestas más esperadas del catálogo de Netflix en 2026. Producida por David Production, la serie llegó a la plataforma con un primer episodio de 47 minutos que superó las expectativas de los seguidores más exigentes.

El estreno llega ocho años después del último arco animado de la franquicia, Golden Wind, lo que convierte a Steel Ball Run en uno de los regresos más esperados del mundo del animé en los últimos tiempos. Las primeras reacciones no dejaron margen para la duda, ya que la adaptación es considerada fiel al material original y el arranque fue calificado como sobresaliente por la comunidad. Con una nota de 9,33 en MyAnimeList, la serie ya figura como el segundo animé mejor valorado de 2026, solo por detrás de la segunda temporada de Frieren.

En cuanto al calendario de emisión, Netflix mantiene el misterio sobre la frecuencia de lanzamiento de los próximos episodios. Todo indica que la entrega será irregular y que los capítulos irán apareciendo a medida que se completen, dado que la duración extendida del primero sugiere una producción que privilegia la calidad sobre la velocidad. Se estima que la serie podría extenderse entre 40 y 50 episodios en total, aunque la plataforma no confirmó ese dato oficialmente.

Steel Ball Run Steel Ball Run Sinopsis de Steel Ball Run, el animé tendencia en Netflix Ambientada en Estados Unidos en el año 1890, la historia sigue a Johnny Joestar, un ex jinete de gran talento que quedó paralítico luego de un accidente que truncó su carrera en pleno auge. Su vida estancada da un fuerte giro cuando cruza su camino con Gyro Zeppeli, un misterioso personaje que domina unas esferas de acero dotadas de propiedades extraordinarias. Gyro le ofrece a Johnny la posibilidad de recuperar la movilidad de sus piernas, pero a un precio muy concreto. Deberá unirse a él en la Steel Ball Run, una durísima carrera a caballo que atraviesa todo el territorio estadounidense con un premio de 50 millones de dólares en juego.

Si bien arranca como una travesía motivada por la desesperación y la ambición, luego se da a conocer una dimensión mucho más oscura. A medida que la carrera avanza, Johnny y Gyro descubren que sus rivales no son el único peligro, ya que una conspiración política de gran alcance se cierne sobre la competencia y amenaza con arrastrarlos a un conflicto que va mucho más allá del premio final. Con el peso de sus propias limitaciones y la presión de un entorno cada vez más hostil, ambos deberán forjar una alianza que los ponga a prueba en todos los sentidos.

Steel Ball Run Steel Ball Run Tráiler de Steel Ball Run Embed - STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Steel Ball Run Johnny Joestar: protagonista principal

protagonista principal Gyro Zeppeli: protagonista secundario y figura central de la trama