IR A
IR A

Con solo un capítulo, este animé que llegó a Netflix se ubicó entre lo más visto por los usuarios: ¿qué curiosidad tiene?

La séptima parte de JoJo's Bizarre Adventure llegó a Netflix con un episodio especial de 47 minutos que ya acumula una puntuación de 9,33 sobre 10 en MyAnimeList, convirtiéndose en el quinto animé mejor valorado de la plataforma.

Su primer episodio de 47 minutos superó las expectativas.

Su primer episodio de 47 minutos superó las expectativas.

Steel Ball Run

JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run es la adaptación animada de la séptima parte del aclamado manga de Hirohiko Araki y una de las apuestas más esperadas del catálogo de Netflix en 2026. Producida por David Production, la serie llegó a la plataforma con un primer episodio de 47 minutos que superó las expectativas de los seguidores más exigentes.

El vendedor de sueños (2016), una película brasileña disponible en Netflix basada en la novela de Augusto Cury, está protagonizada por César Troncoso (Mellon Lincoln) y Dan Stulbach (Julio César). 
Te puede interesar:

Cuál es la trama de El vendedor de sueños, la película cargada de emoción que es de lo más visto de Netflix

El estreno llega ocho años después del último arco animado de la franquicia, Golden Wind, lo que convierte a Steel Ball Run en uno de los regresos más esperados del mundo del animé en los últimos tiempos. Las primeras reacciones no dejaron margen para la duda, ya que la adaptación es considerada fiel al material original y el arranque fue calificado como sobresaliente por la comunidad. Con una nota de 9,33 en MyAnimeList, la serie ya figura como el segundo animé mejor valorado de 2026, solo por detrás de la segunda temporada de Frieren.

En cuanto al calendario de emisión, Netflix mantiene el misterio sobre la frecuencia de lanzamiento de los próximos episodios. Todo indica que la entrega será irregular y que los capítulos irán apareciendo a medida que se completen, dado que la duración extendida del primero sugiere una producción que privilegia la calidad sobre la velocidad. Se estima que la serie podría extenderse entre 40 y 50 episodios en total, aunque la plataforma no confirmó ese dato oficialmente.

Steel Ball Run

Sinopsis de Steel Ball Run, el animé tendencia en Netflix

Ambientada en Estados Unidos en el año 1890, la historia sigue a Johnny Joestar, un ex jinete de gran talento que quedó paralítico luego de un accidente que truncó su carrera en pleno auge. Su vida estancada da un fuerte giro cuando cruza su camino con Gyro Zeppeli, un misterioso personaje que domina unas esferas de acero dotadas de propiedades extraordinarias. Gyro le ofrece a Johnny la posibilidad de recuperar la movilidad de sus piernas, pero a un precio muy concreto. Deberá unirse a él en la Steel Ball Run, una durísima carrera a caballo que atraviesa todo el territorio estadounidense con un premio de 50 millones de dólares en juego.

Si bien arranca como una travesía motivada por la desesperación y la ambición, luego se da a conocer una dimensión mucho más oscura. A medida que la carrera avanza, Johnny y Gyro descubren que sus rivales no son el único peligro, ya que una conspiración política de gran alcance se cierne sobre la competencia y amenaza con arrastrarlos a un conflicto que va mucho más allá del premio final. Con el peso de sus propias limitaciones y la presión de un entorno cada vez más hostil, ambos deberán forjar una alianza que los ponga a prueba en todos los sentidos.

Steel Ball Run

Tráiler de Steel Ball Run

Embed - STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Steel Ball Run

  • Johnny Joestar: protagonista principal
  • Gyro Zeppeli: protagonista secundario y figura central de la trama
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Cuál es la emotiva película que llegó a Netflix y rápidamente está entre las tendencias?.
play

Ideal para el finde largo: una emotiva película llegó a Netflix y rápidamente está entre las tendencias

El elenco principal regresa en la cuarta temporada.
play

Lo nuevo en Netflix: la serie "La primera vez" llega con su última temporada para cerrar una emocionante historia

El documental de Netflix explora los años formativos de la banda.
play

Qué cuenta el documental de Netflix "El origen de los Red Hot Chili Peppers: nuestro hermano Hillel"

La historia sigue a un grupo de solteros de distintas generaciones que conviven en una lujosa casa con la misión de encontrar a su pareja ideal
play

Un nuevo reality de citas llegó a Netflix y sus episodios están sorprendiendo a todos: cómo se llama

Los nuevos estrenos en Netflix produidos por Spin Master Entertainment
play

Ideal para el fin de semana largo: esta serie animada de Netflix es perfecta para ver en familia y está siendo furor

Este documental sobre una histórica banda de rock llegó a Netflix y muestra detalles inéditos
play

Este documental sobre una histórica banda de rock contemporánea llegó a Netflix y muestra detalles inéditos: quiénes son

últimas noticias

Las termas escondidas en Córdoba que pocos conocen, con agua caliente y relax. 

Escapada termal a un tesoro oculto en Córdoba: el lugar que pocos conocen

Hace 15 minutos
Luca Zidane eligió representar a Argelia por sus raíces familiares.

Es hijo de una leyenda, eligió jugar para otro país y será rival de Argentina en el Mundial 2026

Hace 26 minutos
Milei volvió al país tras su gira por Hungría: lo recibe el escándalo $LIBRA y una magra economía

Milei volvió al país tras su gira por Hungría: lo recibe el escándalo $LIBRA y una magra economía

Hace 35 minutos
Gastronomía veggie: berenjena crocante al horno como snack saludable.

Las "falsas papas fritas" de Paulina Cocina: un snack rápido, rico e innovador

Hace 38 minutos
El conductor que sobrevivió al impacto fue dado de alta, pero quedó detenido preventivamente

Accidente fatal en San Juan: una beba y sus padres murieron tras un brutal choque frontal

Hace 46 minutos