De qué se trata Orión y la oscuridad, la película ideal para ver en familia con un tema recurrente en los más chicos

Es importante destacar que la producción está escrita por Charlie Kaufmany y se basa en el cuento infantil homónimo de la autora Emma Yarlett. En este sentido, no es un film solo para adultos, como lo era Anomalisa, otra producción animada que Kaufman creó y codirigió sino que se trata de una historia de aventuras graciosas y tiernas con los dos protagonistas y su excéntrico grupito de colaboradores recorriendo el planeta, haciendo dormir (o no) a la gente y rivalizando al eterno adversario: la Luz.

Orión (con la voz de Jacob Tremblay en la versión original) es un niño preadolescente que le teme a casi todo lo que forma parte de su contexto: desde hablar con la compañera que le gusta hasta quedar al ridículo ante sus compañeros de aula.

Sin embargo, su mayor terror es el que le genera la oscuridad nocturna, por lo que dormirse es un gran problema para él y sus preocupados padres. Pero la ayuda viene del lugar menos pensado: Oscuridad (Paul Walter Hauser), la encarnación de su inmenso temor que decide llevarlo a un recorrido mágico para mostrarle la belleza de la noche. Además lo introduce a sus compañeros de viaje: Silencio (Aparna Nancherla), Dormir (Natasia Demetriou), Insomnio (Nat Faxon) y Ruidos Misteriosos (Golda Rosheuvel).

