De qué se trata El justiciero, la película con Denzel Washington que volvió a estar entre lo más visto de Netflix

La producción logró ubicarse entre las opciones más reproducidas de la lista de posibilidades visuales, más allá de haber cumplido más de diez años desde su realización. "Cierto que The Equalizer carece de la espesura dramática de Training Day y Los amos de Brooklyn, pero el mecanismo de relojería elaborado por Fuqua es casi perfecto", expresa la crítica de SensaCine con respecto a la primera parte de la saga.

En El justiciero, estrenada en 2014 bajo el título original The Equalizer: El Protector, Washington interpreta a Robert McCall, un desafiante agente secreto retirado de la CIA que ahora se limita a trabajar como encargado en una ferretería de una serena ciudad. Una noche, Robert conoce a Teri, una joven prostituta con la que tiene una conexión intelectual extrema y con la que pasa varios días hablando sobre profundas reflexiones de vida y sobre sus gustos compartidos, como la pasión por la literatura. Sin embargo, ella recibe una terrible amenaza que la deja en coma. Movido por un fuerte sentimiento de venganza, el protagonista olvida su promesa de no volver utilizar la violencia y se propone hacer pagar a los mafiosos por lo que hicieron.

Sinopsis de El justiciero, la película del 2014 que volvió a estar entre las tendencias de Netflix

El operador de inteligencia Robert McCall regresa a trabajar a regañadientes para salvar a una joven prostituta de las brutales garras de la mafia, reza la sinopsis oficial.

Tras una recaudación de casi 200 millones de dólares a nivel global, no tardó en llevarse a cabo una secuela del largometraje The Equalizer 2, estrenada en el año 2018, que igualó las ganancias del primer lanzamiento. En el 2023, llegó a las salas de cine The Equalizer 3, que también fue un éxito en taquilla y que hasta el momento es la más valorada de la franquicia.

Tráiler de El justiciero

