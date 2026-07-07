De qué murió Luis Margani, el actor revelación de Mundo Grúa

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras la muerte de Luis Margani, uno de los actores más queridos del cine argentino. Además de haber protagonizado varias tiras de ficción argentina, se popularizó por su papel en Mundo Grúa.
El actor tenía 77 años y es recordado por sus papeles en populares novelas nacionales como Costumbres argentinas, Resistiré y Mujeres asesinas, además de la recordada película de Pablo Trapero.
El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras la muerte de Luis Margani, uno de los actores más queridos del cine argentino. Además de haber protagonizado varias tiras de ficción argentina, se popularizó por su papel en Mundo Grúa.
La noticia la compartió la Asociación Argentina de Actores en sus redes como así también a través de su sitio web, donde confirmó que la muerte había sido el domingo 5 de julio. De todas maneras, no se informó oficialmente la causa de su muerte.
Nació en Sicilia, Italia, y luego viajó a Argentina. Su carrera la inició en la década del 70, integró la banda de música Séptima brigada. Luego fue convocado por el director Pablo Trapero a protagonizar Negocios, una película que se estrenó en 1995.
Pero su papel más destacado fue la interpretación de Rulo en la película Mundo grúa. Recibió el Cóndor de Plata al Actor Revelación otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.
También actuó en La fuga, Una noche con Sabrina Love, El favor, Industria argentina, Forajidos de la Patagonia, El cazador, Doble discurso, La suerte está echada, Palermo Hollywood, La sublevación y otras producciones internacionales.
La Asociación Argentina de Actores escribió: "Con profundo pesar despedimos al actor Luis Margani. A lo largo de su carrera construyó personajes de gran humanidad y autenticidad en cine, teatro, TV y plataformas. Acompañamos con nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento".