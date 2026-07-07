7 de julio de 2026 Inicio
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Consternación total: murió una diputada de 46 años tras una descompensación

La legisladora puntana falleció mientras visitaba a su familia en la provincia de La Pampa, su lugar de origen. Su muerte generó conmoción en todo el arco político provincial, que la despidió con mensajes de profundo pesar.

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Había sido reelecta para el período 2025-2029.

Había sido reelecta para el período 2025-2029.

La diputada provincial de San Luis Luciana Perano falleció este domingo luego de sufrir un infarto en la localidad pampeana de Parera, su lugar de nacimiento, donde se encontraba de visita junto a su familia. La legisladora de 46 años estaba a punto de emprender el regreso a San Luis, cerca de las 7 de la mañana, cuando sufrió la descompensación que le costó la vida.

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El cuerpo fue trasladado a General Pico para la realización de la autopsia correspondiente, según informó El Diario de La Pampa. Fuentes cercanas al caso confirmaron que se trató de un deceso por causas naturales, sin ninguna circunstancia extraña asociada al hecho.

La noticia generó una ola inmediata de mensajes de condolencia en el ámbito político de San Luis. El gobernador Claudio Poggi, con quien Perano compartió espacio político durante años, le dedicó un mensaje emotivo en su cuenta de X: "De manera inesperada y con profundo dolor despido hoy a la LUCHI. Luciana Perano era Diputada Provincial por el Frente Ahora San Luis, dirigente de Avanzar, y excelente madre, esposa y amiga. Mi pésame para Martín, sus hijos y demás familia. Te vamos a extrañar Luchi QDEP".

Perano se encontraba en Parera junto a su esposo, Martín Olivero, senador provincial y ex intendente de La Punta, también oriundo de esa localidad pampeana, y sus hijos menores. La visita familiar terminó de manera trágica e inesperada para toda la comunidad política puntana.

Quién era Luciana Perano

Luciana Perano, conocida como "Luchi" por quienes tenían trato cotidiano con ella, había iniciado su segundo mandato como diputada provincial el 10 de diciembre de 2025, en representación del departamento Juan Martín de Pueyrredón, bajo la bandera del Frente Ahora San Luis. Su primer mandato había comenzado en diciembre de 2021, cuando fue electa bajo el espacio "Unidos por San Luis", liderado por Claudio Poggi. Fue la primera diputada provincial electa oriunda de la ciudad de La Punta.

Antes de llegar a la Cámara de Diputados, se había desempeñado como concejal en La Punta, donde compartió bloque con el legislador Luciano Ayala. Dentro de la Legislatura, presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales e integraba la Comisión Bicameral Permanente de Control de Legalidad de Ordenanzas Dictadas por Intendentes Comisionados Municipales. En los últimos tiempos, su actividad parlamentaria estuvo centrada en el impulso a la creación del municipio del Suyuque.

Dirigente histórica del partido Avanzar, en noviembre del año pasado había estado al frente de la exposición central del proyecto que llevó a la Cámara de Diputados de San Luis a aprobar por unanimidad, con 27 votos afirmativos, la reducción de la feria judicial en la provincia. Durante esa intervención, remarcó que la nueva ley había contado con el consenso de todos los bloques legislativos y remarcó la necesidad de garantizar el acceso de la población al servicio de justicia.

Casada con el senador provincial Martín Olivero, Luciana Perano era madre de cinco hijos. Ocupó su banca entre 2021 y 2025, y había sido reelecta para el período 2025-2029, lo que la mantenía en plena actividad legislativa al momento de su fallecimiento.

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