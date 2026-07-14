De qué murió Conce, la abuela de Nico Occhiato El creador de Luzu TV detalló la difícil enfermedad que padecía su familiar antes de su partida. Agregar C5N en









Nicolas Occhiato anunció el fallecimiento de su abuela.

Nicolas Occhiato conmovió a toda su audiencia este lunes por la mañana al quebrar en llanto mientras confirmaba la triste noticia del fallecimiento de su abuela, ocurrido hace algunos días. Con una profunda emoción a flor de piel, dio detalles de los motivos detrás de la partida de la querida Conce. “Mi abuela tenía Parkinson hace muchos años. Si la veían bien es porque intentamos darle todo el amor del mundo y motivarla a que se levante”, relató el creador de Luzu TV, visiblemente conmovido al aire al explicar la dura realidad que le tocó afrontar a su familia.

En su descargo, dio precisiones sobre el avance de esta afección neurológica y la estrategia médica que adoptaron para retrasar sus efectos. “El Parkinson es una enfermedad degenerativa y, desde que se lo detectaron, los neurólogos que la trataban siempre nos decían ‘traten de mantenerla con la cabeza ocupada, con ganas de hacer cosas’”, señaló para justificar el motivo por el cual la querida mujer solía aparecer en los contenidos del canal de streaming.

En esa misma línea, remarcó que las apariciones mediáticas y en redes sociales funcionaban como un estímulo vital fundamental para Conce. “Por ahí, lo que siempre veían de grabarla o traerla acá, era para que tenga un objetivo corto para estar bien: ponerse linda, ir a la peluquería y pensar qué decir. Eso la hacía salir adelante”, detalló con cariño, antes de referirse a las complicaciones que precipitaron el triste final: “En el medio aparecieron otras enfermedades. No voy a entrar en detalles, pero es el ciclo de la vida. Sabíamos que eso iba a pasar”.

El desgarrador descargo de Nico Occhiato por la muerte de su abuela Luego, el presentador confesó por qué prefirió resguardarse durante las primeras semanas tras el fallecimiento. “En el momento en que sucedió no estaba preparado para contarlo”, concluyó con total honestidad sobre su necesidad de transitar el inicio del duelo en la intimidad familiar.

El conductor se sinceró ante sus oyentes sobre la dolorosa pérdida que tuvo lugar "hace un par de semanas" y se refirió al cuadro de salud que venía desgastando a la mujer en el último tiempo: “Ella estaba mal hace un tiempo”, expresó visiblemente afectado frente al micrófono.

Con el corazón en la mano, el productor reveló que este delicado panorama familiar fue el motivo por el cual la querida abuela había dejado de aparecer en sus habituales contenidos virtuales. Su prioridad absoluta y la de todo su entorno fue brindarle los cuidados necesarios para transitar ese tramo final en la mayor intimidad posible: “La estábamos cuidando y acompañando a que suceda lo que terminó sucediendo. Esto es el ciclo de la vida”, reflexionó sobre el inevitable desenlace. La sentida confesión del creador de Luzu TV caló hondo en su comunidad de seguidores, quienes siempre le demostraron un enorme cariño a la mujer. Este descargo en vivo le permitió al comunicador canalizar su angustia y, al mismo tiempo, agradecer el enorme respeto con el que el público acompañó la privacidad de sus seres queridos durante estas semanas de duelo.