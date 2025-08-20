IR A
IR A

Qué pasó ayer volvió a Netflix y es de lo más visto: por qué es una de las películas más elegidas

Un nuevo lanzamiento estadounidense de 2009 llegó a la gran N roja y está siendo furor nuevamente como cuando salió en los cines de todo el mundo.

Ahora

Ahora, llegó a la gran N roja un nuevo lanzamiento estadounidense de 2009, se trata de ¿Qué pasó ayer?, la película hilarante que es tendencia en este sitio web consumido por millones de personas.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, los suscriptores y usuarios han aumentado en los últimos meses de 2025.

Actualmente, llegó a la gran N roja Romance in Style, la película de Netflix que está siendo de lo más visto. Se trata de un film de romance, comedia y pasión de 2022, que fue tendencia en los cines.
Te puede interesar:

Romance in Style es la película de amor que no para de escalar como lo más visto de Netflix: cuál es la trama

Ahora, llegó a la gran N roja un nuevo lanzamiento estadounidense de 2009, se trata de ¿Qué pasó ayer?, la película hilarante que es tendencia en este sitio web consumido por millones de personas en todo el mundo. Este film de comedia, con un elenco excepcional, está siendo de lo más visto este mes, como fue en su momento cuando salió en los cines y marcó un antes y un después para estos protagonistas que formaron parte de este éxito.

Sinopsis de ¿Qué pasó ayer?, la película hilarante que es furor en Netflix

Dos días antes de su boda, Doug y tres amigos viajan a Las Vegas para una fiesta inolvidable y salvaje. De hecho, cuando los tres acompañantes despiertan la mañana siguiente, no recuerdan nada ni encuentran a Doug. Con poco tiempo por delante, los tres amigos intentan recordar sus pasos y encontrar a Doug para que regrese a Los Ángeles para su boda.

que paso

Tráiler de ¿Qué pasó ayer?

Embed - The Hangover: ¿Que Paso Ayer? (2009) Tráiler Oficial Doblado al Español Latino[HD]

Reparto de ¿Qué pasó ayer?

  • Bradley Cooper como Phil Wenneck
  • Zach Galifianakis como Alan Garner
  • Ed Helms como Stuart Price
  • Todd Phillips como Sr. Creepy
  • Justin Bartha como Doug Billings
  • Ken Jeong como Leslie Chow
  • Heather Graham como Jade
  • Sasha Barrese como Tracy
que paso ayer

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La noche siempre llega, basada en la novela de Willy Vlautin.
play

La noche siempre llega, la película de Netflix donde el sueldo no aumenta y no alcanza para alquilar: cuál es la trama

Este lanzamiento confirma la tendencia de Netflix de producir series basadas en sucesos que impactaron a la opinión pública.
play

Está en Netflix y es una serie con una trama compleja y repleta de tensión

Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco.

Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco

Una película sobre la dificultad de alquilar y vivir tranquilamente aunque tengas trabajo está siendo tendencia en Netflix.
play

Una película sobre la dificultad de alquilar y vivir tranquilamente aunque tengas trabajo está siendo tendencia en Netflix: de cuál se trata

Una pareja en un punto de quiebre, cuando aparece una joven mujer que los llevará al extremo.
play

Tiene 6 episodios de 45 minutos y está en Netflix: no todo el mundo la puede ver

Rita Cortese en En el barro.

Rita Cortese criticó el desfinanciamiento del INCAA tras el éxito de En el barro

últimas noticias

Reves para Milei, Diputados rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad

Duro golpe para Milei, Diputados rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad

Hace 12 minutos
play

Lola Berthet criticó al Gobierno por el ajuste en Discapacidad: "Nuestros hijos se están quedando sin sus terapias"

Hace 16 minutos
Vetrano reaccionó a los rumores de infidelidad de su pareja con Accardi.

Qué hizo Cande Vetrano ante la supuesta infidelidad de Andrés Gil con Gimena Accardi

Hace 24 minutos
Inflación: las prepagas aumentarán hasta un 2,2% en septiembre

Inflación: las prepagas aumentarán hasta un 2,2% en septiembre

Hace 47 minutos
Donald Trump y Lisa Cook.

Estados Unidos: Donald Trump pidió la renuncia de Lisa Cook, gobernadora de la FED

Hace 1 hora