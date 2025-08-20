Qué pasó ayer volvió a Netflix y es de lo más visto: por qué es una de las películas más elegidas Un nuevo lanzamiento estadounidense de 2009 llegó a la gran N roja y está siendo furor nuevamente como cuando salió en los cines de todo el mundo.







Ahora, llegó a la gran N roja un nuevo lanzamiento estadounidense de 2009, se trata de ¿Qué pasó ayer?, la película hilarante que es tendencia en este sitio web consumido por millones de personas en todo el mundo. Este film de comedia, con un elenco excepcional, está siendo de lo más visto este mes, como fue en su momento cuando salió en los cines y marcó un antes y un después para estos protagonistas que formaron parte de este éxito.

Sinopsis de ¿Qué pasó ayer?, la película hilarante que es furor en Netflix Dos días antes de su boda, Doug y tres amigos viajan a Las Vegas para una fiesta inolvidable y salvaje. De hecho, cuando los tres acompañantes despiertan la mañana siguiente, no recuerdan nada ni encuentran a Doug. Con poco tiempo por delante, los tres amigos intentan recordar sus pasos y encontrar a Doug para que regrese a Los Ángeles para su boda.

que paso Tráiler de ¿Qué pasó ayer? Embed - The Hangover: ¿Que Paso Ayer? (2009) Tráiler Oficial Doblado al Español Latino[HD] Reparto de ¿Qué pasó ayer? Bradley Cooper como Phil Wenneck

como Phil Wenneck Zach Galifianakis como Alan Garner

como Alan Garner Ed Helms como Stuart Price

como Stuart Price Todd Phillips como Sr. Creepy

como Sr. Creepy Justin Bartha como Doug Billings

como Doug Billings Ken Jeong como Leslie Chow

como Leslie Chow Heather Graham como Jade

como Jade Sasha Barrese como Tracy

que paso ayer