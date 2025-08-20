Romance in Style es la película de amor que no para de escalar como lo más visto de Netflix: cuál es la trama Un film estadounidense de 2022 está disponible en la popular plataforma de streaming en agosto 2025 y ya es furor.







Actualmente, llegó a la gran N roja Romance in Style, la película de Netflix que está siendo de lo más visto. Se trata de un film de romance, comedia y pasión de 2022, que fue tendencia en los cines y ahora lo es acá, un entretenimiento garantizado que no te podés perder.

A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no dejes de verlo este finde de agosto 2025.

Sinopsis de Romance in Style, la película de Netflix que es de lo más visto Los diseños únicos de Ella inspiran al magnate editorial Derek a incluir moda de talla grande en su revista. No pasa mucho tiempo antes de que Derek se dé cuenta de que la influencia de Ella va mucho más allá de la pasarela.

romanceeee Tráiler de Romance in Style Embed - Preview - Romance in Style - Hallmark Channel Reparto de Romance in Style Jaicy Elliot como Ella

como Ella Benjamin Hollingsworth como Derek

como Derek Jorja Cadence como Liza

como Liza Candice Huffine como Candice

como Candice Laura Soltis como Claudia

como Claudia Paul Essiembre como Roger

como Roger Jason Salamandyk como Umberto

como Umberto Sharon Crandall como Annie

