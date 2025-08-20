Romance in Style es la película de amor que no para de escalar como lo más visto de Netflix: cuál es la trama

El catálogo de Netflix no para de llenarse de estrenos que se convierten en tendencia en cuestión de minutos, asimismo la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente, haciendo de este sitio web el más consumido en el mundo entero. Millones de fanáticos se inscriben día a día para disfrutar de los lanzamientos de esta popular plataforma de streaming.
Actualmente, llegó a la gran N roja Romance in Style, la película de Netflix que está siendo de lo más visto. Se trata de un film de romance, comedia y pasión de 2022, que fue tendencia en los cines y ahora lo es acá, un entretenimiento garantizado que no te podés perder.
A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no dejes de verlo este finde de agosto 2025.
Sinopsis de Romance in Style, la película de Netflix que es de lo más visto
Los diseños únicos de Ella inspiran al magnate editorial Derek a incluir moda de talla grande en su revista. No pasa mucho tiempo antes de que Derek se dé cuenta de que la influencia de Ella va mucho más allá de la pasarela.
Tráiler de Romance in Style
Embed - Preview - Romance in Style - Hallmark Channel
Reparto de Romance in Style
- Jaicy Elliot como Ella
- Benjamin Hollingsworth como Derek
- Jorja Cadence como Liza
- Candice Huffine como Candice
- Laura Soltis como Claudia
- Paul Essiembre como Roger
- Jason Salamandyk como Umberto
- Sharon Crandall como Annie