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De Lali Espósito a Griselda Siciliani: los famosos que dijeron presente en la marcha del 24 de marzo

A 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976 una multitud volvió a ocupar las calles para rendir homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y reafirmar el histórico reclamo de “Nunca Más” . Además de las diferentes organizaciones de derechos humanos y autoconvocados, la marcha también contó con presencia de referentes de la cultura, la política y el espectáculo.

Los artistas se hicieron presentes en el acto de Plaza de Mayo. 

Los artistas se hicieron presentes en el acto de Plaza de Mayo. 

Una multitud volvió a ocupar las calles para rendir homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura militar para reafirmar el histórico reclamo de “Nunca Más”. Además de las diferentes organizaciones de derechos humanos, centrales obreras, agrupaciones políticas y autoconvocados, la marcha también contó con presencia de referentes de la cultura, la política y el espectáculo, que se sumaron al pedido colectivo de memoria, verdad y justicia.

La exparticipante de GH 2025 nació en Santa Cruz y tiene 32 años.
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Las imágenes de los artistas que participaron en la marcha comenzaron rápidamente a circular en redes sociales. La primera en viralizarse fue la de Lali Espósito, quien una vez más dijo presente y acompañó el reclamo colectivo. Su participación se convirtió en símbolo de apoyo y visibilidad, reforzando el mensaje de memoria, verdad y justicia.

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Con el correr de las horas, se sumaron también las fotos de otros referentes de la cultura y el espectáculo, que se hicieron eco de la consigna “Nunca Más” y multiplicaron su alcance en plataformas digitales. La actriz Julieta Díaz compartió en sus historias imágenes de la marcha y fotos junto a colegas que también se hicieron presentes. Daniel Hendler, Gloria Carrá, Jorgelina Aruzzi entre otros, acompañaron el reclamo colectivo.

Julieta Díaz en Plaza de Mayo

Griselda Siciliani también se sumó a la conmemoración y compartió en sus redes una historia en la que se la ve participando de la marcha del 24 de marzo. Al igual que otros referentes del espectáculo, Juan Minujín también dijo presente en la Plaza de Mayo y reforzó con su participación el mensaje colectivo de “Nunca Más”, que volvió a resonar con fuerza en las calles y en las plataformas digitales.

Griselda - Juan Minujín

El acto principal de la jornada está previsto entre las 16.30 y las 17 horas en Plaza de Mayo, donde se dará lectura a un documento consensuado por las distintas organizaciones convocantes. Se espera que el texto exprese fuertes críticas hacia el actual gobierno, al que señalan por sus posturas negacionistas frente a la última dictadura militar.

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