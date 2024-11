Cuánto sale comer en el restaurante de Cristophe Krywonis, de Bake Off

El chef Christophe Krywonis, uno de los más reconocidos del país, cobró popularidad gracias a su participación como jurado en los reality shows de cocina MasterChef y Bake Off. Además, desde hace unos meses, quienes quieran disfrutar de sus platos pueden hacerlo en su propio restaurante, Mon Poulet.

Si bien la oferta incluye otras carnes, postres e incluso comidas vegetarianas, la lista no es tan extensa, ya que el objetivo es brindar una experiencia elaborada al detalle por Krywonis y priorizar la calidad por sobre la cantidad. La comida se puede disfrutar en el local o bien optar por la opción de delivery o take away.

Pollo de Mon Poulet, restaurante de Christophe Krywonis Google Maps

Precios del menú del restaurante de Christophe Krywonis

Para comenzar la comida con una rica entrada, el restaurante de Christophe Krywonis ofrece zanahorias asadas con salsa de yogurt y especias a $4.900 o, por el mismo precio, berenjenas en escabeche. También hay chauchas con salsa teriyaki a $5.500 y la tradicional tortilla de papas a $7.900.

A la hora del plato principal, la estrella es el pollo spiedo a las brasas con papas rotas para dos personas por un valor de $16.900. El medio pollo, es decir la porción para una persona, sale $10.700. Otras opciones son la milanesa de pollo ($10.500), el pollo al curry con leche de coco y arroz al vapor ($12.500) o las alitas asadas con salsa agridulce ($8.900 las 15 piezas).

El menú de Mon Poulet también cuenta con varios sándwiches: vegetariano ($9.900), de milanesa de pollo ($12.500), de jamón crudo ($13.000), de lengua escarlata ($8.500) y de mortadela ($10.500). Además hay ensalada de la semana a $7.500, tarta de zapallito a $9.000 y quiche lorraine a $9.500.

Dónde queda el restaurante de Christophe Krywonis

Mon Poulet, el restaurante de Christophe Krywonis, queda en la avenida Federico Lacroze 1724, en el barrio porteño de Las Cañitas, a solo dos cuadras del cruce de la avenida Olleros y la avenida Del Libertador. Está abierto todos los días de 10 a 22 horas.