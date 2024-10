Bomba confirmada en Bake Off Famosos: quiénes son los dos participantes que comenzaron un romance

La edición de Bake Off Famosos actual no solo deja grandes momentos al aire, sino también en el detrás de escena. Por eso, uno de los encargados del streaming del programa es Kennys Palacios, quien confirmó que hay dos participantes que se llevan demasiado bien e iniciaron un romance.

Ni Ángela Leiva ni Nati Jota. El corazón del participante Gastón Edul está al rojo vivo y no es por Independiente. Al alejarse del mundo deportivo e incluirse en lo que es espectáculo, conoció mucha gente del medio y se relacionó con algunas de ellas, pero todo parece haber quedado atrás.

Cande y Edul Redes sociales

¿Por qué? El periodista abrió su corazón, pero no lo hizo con ninguna de las personas que lo vincularon. "Se ha armado una parejita, está confirmado. Se trata de Gastón Edul y Cande Molfese. Él es un pilluelo. Gastón Edul tiró, tiró y picó a Cande Molfese", contó Kennys.

"El romance comenzó cuando ambos tomaban clases a solas, practicaban los dulces en el departamento de Cande, los postres. También es verdad que se fueron juntos de una fiesta, quisieron despistar y no pudieron", agregó en Cortá x Lozano.

Y concluyó Marcos Milinkovic: “Vi muchos mimos, muchas cositas lindas, mucha dulzura... Una vez me dejaron pagando para irse entre ellos, me dejaron solo".

Bake Off Famosos descendió de los dos dígitos de rating y hay preocupación en Telefe

El programa culinario Bake Off Famosos no consiguió superar la marca de los 10 puntos de rating y hay mucha preocupación en Telefe, ya que todavía falta más de un mes para que vuelva Gran Hermano.

Según informó el usuario especializado @PtcRecargado en X (ex Twitter), los programas más vistos del miércoles 23 de octubre fueron los siguientes: Bake Off Famosos (9.9), Melissa (8.6), Telefe Noticias (8.0) y El Noticiero de la Gente (7.7). De esta manera, Telefe no consiguió sobrepasar el doble dígito y esto genera preocupación de cara a futuro.

Rating miércoles 23 de octubre X (ex Twitter)

A pesar de que el programa culinario estaba en caída libre en materia de rating, es importante resaltar que durante ese mismo horario se disputó el partido de Copa Argentina entre Boca Juniors y Gimnasia de La Plata. Así, gran parte de la audiencia eligió ver fútbol en lugar del reality culinario.

Por eso, es más que probable que Bake Off Famosos vuelva a superar los 10 dígitos en los próximos programas y todo retome su curso habitual, aunque no deja de ser cierto que estaba en caída libre. Quizá esto sirva a Telefe para un último llamado para reaccionar, y con el repechaje podría recuperar los números que perdió con las semanas.