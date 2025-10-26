Federico Otermín destacó la importancia de las elecciones legislativas y les pidió a los vecinos "que vayan a votar" El intendente de Lomas de Zamora votó en Banfield y afirmó que "la democracia es muy importante para nuestro país". Por







El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, les pidió a los vecinos del municipio "que vayan a votar" y destacó la importancias de las elecciones legislativas que se desarrollan este domingo en todo el país.

“Voté con alegría, en familia, en la ciudad de Banfield. La democracia es muy importante para nuestro país: a nuestros vecinos les deseo una gran jornada electoral y les pido que vayan a votar y expresen a través de alguna de las alternativas lo que consideren mejor para nuestra querida Argentina”, destacó Otermín tras emitir su sufragio en el colegio Nuestra Señora de Lourdes de Banfield.

El intendente fue acompañado al establecimiento educativo por su esposa, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y su hija Sofía.

Según se informó oficialmente, en Lomas de Zamora "la jornada electoral se desarrolla con normalidad en todas las escuelas e instituciones habilitadas para la votación".