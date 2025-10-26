26 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Federico Otermín destacó la importancia de las elecciones legislativas y les pidió a los vecinos "que vayan a votar"

El intendente de Lomas de Zamora votó en Banfield y afirmó que "la democracia es muy importante para nuestro país".

Por
El intendente de Lomas de Zamora

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, votó en Banfield.

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, les pidió a los vecinos del municipio "que vayan a votar" y destacó la importancias de las elecciones legislativas que se desarrollan este domingo en todo el país.

Ángela fue a votar en los próximos días cumplirá los 101 años. 
Te puede interesar:

El momento más emotivo: tiene 100 años y fue votar a una escuela de La Plata

“Voté con alegría, en familia, en la ciudad de Banfield. La democracia es muy importante para nuestro país: a nuestros vecinos les deseo una gran jornada electoral y les pido que vayan a votar y expresen a través de alguna de las alternativas lo que consideren mejor para nuestra querida Argentina”, destacó Otermín tras emitir su sufragio en el colegio Nuestra Señora de Lourdes de Banfield.

El intendente fue acompañado al establecimiento educativo por su esposa, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y su hija Sofía.

Según se informó oficialmente, en Lomas de Zamora "la jornada electoral se desarrolla con normalidad en todas las escuelas e instituciones habilitadas para la votación".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Legislativas 2025: en una elección sin sobresaltos, y con modesta participación, ya votaron los principales candidatos y referentes

play

Hasta las 15 votó el 41% del padrón, un porcentaje menor a las últimas dos elecciones

Javier Milei compartió fotos suyas en su lugar de votación con una sorprendente edición.
play

La foto retocada que subió Javier Milei y que se volvió viral en las elecciones

play

Votó Sergio Massa: "Estamos en una elección crucial"

Mirtha Legrand volvió a participar de las elecciones tras su ausencia en mayo.

Mirtha Legrand fue a votar a sus 98 años: "Me vestí con los colores de la patria"

play

Grabois: "Espero que a partir de mañana tengamos una Argentina más humana"

Rating Cero

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul iban a casarse antes del 2026.

Se postergó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Se pasa para el 2026"

Mirtha Legrand volvió a participar de las elecciones tras su ausencia en mayo.

Mirtha Legrand fue a votar a sus 98 años: "Me vestí con los colores de la patria"

Ahora, llegó a la gran N roja, Los cretinos, una película animada de Reino Unido que es tendencia y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia.
play

Para toda la familia: de qué se trara Los cretinos, la película animada que es tendencia en Netflix

Hugh Jackman fue fotografiado en Nueva York junto a su pareja Sutton Foster, marcando su primera aparición pública desde que surgieron rumores sobre un posible acercamiento con su exesposa.

Hugh Jackman enfrentó los rumores de reconciliación con su ex esposa pero sorprendió a todos: qué hizo

Esta serie de Netflix mezcla drama y humor negro.
play

La serie de Netflix de solo 8 capítulos que está cargada de humor negro

Lourdes Fernández aseguró estar recuperándose de una farigitis pero confirmó su presencia musical

LOURDES FERNÁNDEZ confirmó cuándo será su PRIMERA PRESENTACIÓN en PÚBLICO tras la detención de su pareja

últimas noticias

Diddy quedó al borde de la muerte tras un tenso cruce con otro recluso.

Diddy Combs sufrió un intento de homicidio en la cárcel: qué pasó

Hace 23 minutos
De loque va del año, Cavani ya se perdió 18 partidos oficiales debido a lesiones.

Boca confirmó la lesión de Edinson Cavani: ¿se pierde el Superclásico?

Hace 46 minutos
play

Caputo aseguró que no cambiará "nada" del programa económico tras las elecciones legislativas

Hace 54 minutos
Ángela fue a votar en los próximos días cumplirá los 101 años. 

El momento más emotivo: tiene 100 años y fue votar a una escuela de La Plata

Hace 1 hora
play

Hasta las 15 votó el 41% del padrón, un porcentaje menor a las últimas dos elecciones

Hace 1 hora