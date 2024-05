Cuál fue el look que Antonela Roccuzzo lució en la Bresh y es la nueva moda para las salidas nocturnas

La rosarina vistió un outfit que se llevó todas las miradas. Apostó por un look total denim y marcó tendencia con su decisión de vestuario.

La rosarina asistió a la Bresh y sorprendió con su look.

Antonela Roccuzzo causó sensación en las redes sociales al apostar por un look total denim para disfrutar de una noche de fiesta en Miami junto a su esposo, Lionel Messi, demostrando su innato estilo fashionista. La rosarina fue parte de la fiesta de la Bresh y marcó tendencia con su outfit.

El glamuroso look que lució la influencer contó con un ajustado corset de jean con cierre frontal y costuras en el pecho, Esta prenda combinó a la perfección con unos pantalones de tiro alto y pierna ancha en el mismo tono. Completando el look vanguardista, la rosarina llevó una elegante cartera metalizada de Miu Miu con efecto matelassé 3D que aportó un toque chic y moderno. Su pelo suelto con ondas sueltas y un make up ahumado terminaron de darle su estilo y glamour.