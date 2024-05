Antonela Roccuzzo marcó la moda y Lionel Messi la siguió: cuál es el conjunto con el que ambos se destacan

La modelo y el capitán de la selección vistieron un look muy similar en sus últimas intervenciones públicas. Juntos marcaron tendencia

Antonela Roccuzzo compartió con Lionel Messi un look que marcó tendencia . En sus últimas publicaciones en sus redes sociales, la pareja eligió prendas de jean para que forme parte de su outfit. Mientras que la rosarina eligió esta moda para asistir a uno de los partidos de su marido, el mejor jugador del mundo optó por una versión total denim para hacerse presente en un partido de la NBA.

La familia cayó de sorpresa a uno de los partidos de la NBA que formó parte de la serie de playoff en el que jugó el equipo de la ciudad, Miami Heat. En esa ocasión el futbolista optó por un outfit de total denim firmado por Prada . Un look sencillo y canchero que llamó la atención. Hace algunos días atras, la empresaria también había elegido una moda similar al haberse mostrado en el último encuentro de su pareja con ese look.

Antonella roccuzzo jean instagram

En el caso de la influencer, asistió al partido del Inter Miami CF junto a su maquilladora, con quien se mostró con un look en total denim también. Su outfit contó con unos jeans flare y chaleco, junto con top blanco y accesorios dorados.

Messi Look instagram

La pareja parece haberse sincronizado para marcar tendencia con una moda similar, también pudo haber sido casualidad o alguno de los dos se copió de su compañero.

De un país particular: cuál es la microbikini bicolor con la que Anitta marcó tendencia

Anitta compartió algunas imágenes en donde se mostró posando con una microbikini verde y amarilla. La artista eligió un diseño que rindió homenaje a los colores de la bandera de su país y marcó tendencia. Luego de su presentación en Coachella junto a Peso Pluma y su participación en los Latin American Music Awards 2024, la cantante brasileña sorprendió ahora a sus seguidores con los detalles de este conjunto, ideal para vestir en la playa en el verano.

Entre las fotos que compartió en su cuenta de Instagram, se la pudo ver con un diminuto traje de baño de dos piezas verdes con bordes amarillos y la bandera brasilera impresa en la parte superior. La artista improvisó una sesión en la que lució un corpiño con molde triangular con tiras en la nuca y espalda y una bombacha ultracavada de tiro alto.

Anitta microbikini instagram

La intérprete de "Envolver" y "Bellakeo" sorprendió a sus fans con estas fotos que hicieron visible su bronceado. "Descansando poco y trabajando mucho porque el equilibrio lo es todo", escribió la artista en el texto de la publicación. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look y su estilo, confirmando que no sólo marca la pauta del rumbo de la música, sino también de la moda.

Anitta microbikini instagram