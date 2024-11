Cuál es la versión de Alexis Mac Allister y cuál la de Cami Mayán sobre su polémica separación

Tras regresar al país, la influencer decidió demandar a MacAllister y le exigió una compensación económica por los años en los que, según su testimonio, dejó de lado su propia carrera profesional para acompañarlo a él. También aseguró que no pudo recuperar todas sus pertenencias. Ahora, el jugador decidió hablar por primera vez y contó su perspectiva de lo que sucedió.

Las versiones de Alexis Mac Allister y Cami Mayán sobre su separación

Tras meses de silencio, Alexis MacAllister reveló que no tiene contacto con Cami Mayán. "No hubo más relación, ella tomó su camino y yo tomé el mío", aseguró a América TV. Respecto a la demanda judicial, señaló que "está todo en la Justicia, donde tiene que estar, y estamos esperando", sin dar más detalles.

"En su momento charlamos de las cosas que teníamos que charlar. Claramente, fue una decisión de ella, pero está todo bien. Está en su derecho", expresó el jugador, quien también negó los rumores de infidelidad: "Es normal en una separación. Ella tomó la decisión de salir a hablar, de hacer públicas cosas que ella sintió y cree que pasaron, pero yo sé cómo fueron las cosas y por ese lado estoy muy tranquilo".

Ante estas declaraciones, la influencer salió a responderle públicamente en su programa de Luzu TV. "No hay absolutamente nada nuevo con Alexis. No hay ninguna historia, no hay ninguna relación", afirmó. "No voy a dar detalles sobre el proceso legal. Va siguiendo su curso, y si hay dudas, se lo deberían preguntar a los abogados", agregó sobre la demanda.

Mayán consideró que el jugador "no dijo mucho, nada nuevo. Yo no salí a ventilar nada. Hubo cosas que me guardé y sigo guardando", expresó, y señaló que solo cuenta sus "experiencias" durante el stream. También insistió en que no pudo recuperar "cosas personales que no eran de valor económico, pero sí sentimental, como apuntes de la facultad y regalos familiares. Es doloroso no poder disponer de tus propias pertenencias", sostuvo.