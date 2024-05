Cuál es la comedia que volvió a ser furor en Netflix: ¿qué pasa cuando tu novia es mucho más linda que vos?

La trama empieza presentándonos a Kirk, un hombre que no suele ser exitoso con las mujeres. Sin embargo, su vida da un giro cuando aparece Molly , una chica llamativa y exitosa que le da la oportunidad e conocerse . A pesar de que el protagonista está estancado en un trabajo sin futuro como guardia de seguridad de un aeropuerto y contra toda posibilidad, ambos inician un divertido amorío donde la dupla debe hacer de todo para que su relación sea exitosa. ¿Lo conseguirán?

Estamos hablando de Ni en tus suenos o She’s Out of My League en su idioma original, un guión que marcó el comienzo en la dirección de Jim Field Smith, quien luego estaría a cargo de la cinta “Butter” (2011) y la creación de la emotiva serie “Hijack”.

"She's Out of My League"

Sinopsis de Ni en tus sueños, la comedia romántica que está en el Top 10 semanal de Netflix

“Ni en tus sueños” es la típica historia de un chico normal que se enamora de una chica espectacular, solo que -en esta película- el muchacho no es rechazado... ¡la joven realmente está interesada en él!, propone la sinopsis oficial.

La producción obtuvo críticas grises por parte de los especialistas, con una aprobación de 57% en el portal Rotten Tomatoes. Por su lado, Frank Scheck de The Hollywood Reporter dijo: “Lo que amenazaba con ser otro rutinario ejercicio de desenfreno, resulta ser, en cambio, una historia de amor dulce, encantadora e hilarantemente divertida”. Por el otro, Carrie Rickey de Philadelphia Inquirer expresó: “Afortunadamente, los actores son tan simpáticos que estos momentos sin gracia no estropean la fiesta”.

Tráiler de Ni en tus sueños

Reparto de Ni en tus sueños