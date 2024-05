Cuál es la emotiva película que está entre las más vistas de Netflix y mezcla un zoológico con la Segunda Guerra Mundial

Si estás buscando un guion conmovedor y de época , tenes que ver esta cinta de 2017 se agregó al catálogo de Netflix y se ganó la preferencia del público , siendo una de las más vistas en su llegada a la plataforma de streaming. Y no es para poco, porque se trata de una reliquia que involucra contextos especiales: un zoológico en el medio de la Segunda Guerra Mundial.

Su historia impactó al mundo y fue llevada al cine con las talentosas actuaciones de Jessica Chastain y Johan Heldenbergh, quienes tienen los papeles protagónicos. A la película dirigida por Niki Caro no le fue tan bien en las salas de cine pero ahora arrasa en el abanico visual de la N roja por su poderosa trama: una esperanza en medio del horror.

The Zookeeper’s Wife, como se la conoce en su título original en inglés, es un relato basado en hechos reales, específicamente en lo que accionaron una pareja de esposo polacos para proteger a 300 judíos del holocausto nazi. Los polacos, de esta forma, pusieron en peligro no solo sus vidas sino también la de su hijo. No quisieron ser indiferentes ni mirar a otro lado cuando la muerte rondaba muy cerca. Encararon al terrible destino de sus semejantes con un plan estratégico.

The Zookeeper's Wife

Sinopsis de Un refugio inesperado, la emotiva película que es tendencia en Netflix

De acuerdo a la sinopsis de Netflix, esta es la trama de Un refugio inesperado: “Cuando los nazis invaden Polonia, los guardianes del zoológico de Varsovia colaboran para salvar a cientos de judíos de los horrores del Tercer Reich”.

Esta es una historia real basada en las memorias de Antonia abiska, quien cuenta cómo con su esposo Jan hicieron lo imposible en un escenario de muerte: salvar a 300 judíos del holocausto nazi. Con las acciones de Hitler en la cabeza de las matanzas, durante la Segunda Guerra Mundial se dio una hostigamiento y un gran número de masacres a sangre fría a judíos. Sin embargo, en medio del horror, existió una valiente pareja que salvó a un grupo de víctimas en su zoológico.

Tráiler de Un refugio inesperado

Embed - The Zookeeper's Wife - Trailer

Reparto de Un refugio inesperado