Fue una de las favoritas de Cris Morena pero le dijo adiós a la fama: qué pasó con Camila Bordonaba

Qué fue de la vida de Camila Bordonaba, la estrella de Chiquititas y Rebelde Way.

Sin dudas una de ellas es Camila Bordonaba, que se destacó durante varias temporadas de Chiquititas, fue una de las protagonistas absolutas de Rebelde Way, se sumó al enorme elenco de Floricienta e incluso brilló en la pantalla grande en Chiquititas, Rincón de luz y Erreway: 4 caminos.

Camila Bordonaba debutó en televisión con tan sólo 3 años siendo parte del elenco de La banda de Cantaniño junto a su hermana mayor Melina. Hija de un almacenero y una podologa, nació en 1984 y se crió en la localidad bonaerense de El Palomar. Desde pequeña demostró su interés por el arte y estudió actuación y practicó gimnasia rítmica.

A los 12 años le llegaría la oportunidad que miles de niños deseaba: la productora Cris Morena la convocó para sumarse al staff de Chiquititas, el suceso infantil de la televisión argentina de los 90. Su participación en el programa finalmente se extendió por seis años, tiempo en el que además se subió al escenario del Gran Rex en todas las temporadas teatrales y fue una de las protagonistas de la versión cinematográfica del éxito de la tele junto a Romina Yan y Facundo Arana.

Con el final del ciclo infantil y acompañando el crecimiento de los ‘chufos’, Cris Morena ideó un nuevo programa apuntando a un público adolescente y Camila junto a Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Luisana Lopilato se transformaron en las figuras de Rebelde Way, otro nuevo éxito de la factoría.

Al mismo tiempo, conformaron la banda musical ErreWay, que se transformó rápidamente en un suceso: con la que lanzaron tres discos, realizaron giras por todo el país y dieciocho conciertos multitudinarios en Israel.

El éxito arrollador de la banda popularizó la imagen de la joven: desde innumerables tapas de revistas y entrevistas en todos los medios de comunicación, a ser la cara (y el cuerpo) de marcas de ropa para teens.

Floricienta fue la última producción de la factoría Cris Morena donde participó Camila, interpretando por primera vez a una villana y donde se reencontró con Benjamín Rojas, con quien además tuvo un noviazgo fuera de las cámaras. El galán fue la única pareja mediática que se le conoció a Bordonaba, aunque esto ocurrió años después ya que ambos optaron por mantener el romance en secreto.

Su carisma y su vasta experiencia, pese a sus jóvenes años, le permitieron conseguir en 2005 su primer protagónico absoluto en El Patrón de la vereda junto a uno de las eternos galanes de las telenovelas: Gustavo Bermúdez. Al año siguiente interpretó a la hija de Andrea del Boca en Gladiadores de Pompeya, un ciclo emitido por la pantalla de Canal 9 que no obtuvo buenos números y fue levantado a las semanas.

En 2007 se pasó al equipo de Adrián Suar para integrar el elenco de Son de Fierro, comedia protagonizada por Osvaldo Laport y María Valenzuela, donde fue pareja ficticia de su mejor amigo en la vida real, Felipe Colombo. A fines del 2008 trabajó en la producción juvenil de Marcelo Tinelli, Atracción X4, en la que volvió a compartir sets con Luisana Lopilato y que se convertiría en su última participación en la TV.

Aunque nunca la abandonó, ya que siguió interpretando canciones en los programas en los que participó, en 2012 retomó su faceta musical y formó el grupo La Miss Tijuana junto a Felipe Colombo y Willy Lorenzo, quien fuera director musical de los proyectos de Cris Morena durante más de una década.

Para esa época, estaba al frente desde hace algunos años junto a un grupo de amigos de un centro cultural en el barrio porteño de San Telmo bautizado como Arcoyrá, con el que decidieron comenzar a recorrer el país a bordo de un colectivo y llevando el espacio de arte a distintos pueblos.

Con el paso del tiempo y tras su alejamiento de los medios masivos de comunicación, sus fieles seguidores fueron los responsables de compartir y viralizar cada nueva foto o video que aparecían. Felipe Colombo se convirtió en una especie de “vocero” de su amiga, contando en un sinfín de entrevistas pocos detalles de su nueva vida, quizás los que ella mismo permitía. Las fotos de cada reunión entre ambos despertaba la emoción y el cariño de los fanáticos en las redes sociales. En una de esas oportunidades, recrearon una canción emblemática de Chiquititas.

Sin embargo, las noticias sobre su trabajo y su nueva vida escasearon hasta el 2023 cuando sorprendió su aparición en las redes sociales. La actriz participó de un vivo en Instagram en la que charló junto a otras colegas sobre la protección de los bosques patagónicos.

Gracias a esta interacción, se revelaron detalles de su actualidad: integra Mamanitas Acampe Cultural, un espacio ubicado a orillas del Río Azul, en El Bolsón, donde realiza encuentros de circo, retiros de arte y festivales de música.

El último mensaje de Camila Bordonaba

En 2021 se publicó un disco inédito de ErreWay y la novedad sirvió para que la joven decidiera escribir una carta y revelar finalmente el motivo que la llevó a alejarse del mundo de las novelas y la música con el que alcanzó la fama. Como en otras ocasiones, su amigo Felipe Colombo fue el encargado de compartirla con los fans.

“Hola, aquí Camila. No quería dejar de estar presente en este momento donde como su nombre lo indica ‘Vuelvo’. Vuelve un trabajo que hicimos hace varios largos años. Me hace pensar qué perfecto es todo, me sorprende ver que toda esa etapa donde hubo tanta entrega física, mental y espiritual aún hoy sigue acompañando a les niñes del mundo”, escribió Camila en lo que fue su primera declaración después de muchos años.

Camila Bordonaba Camila junto a una compañera del colectivo artístico que integra desde hace años y con el que recorrió el país a bordo de un colectivo.

En el mismo mensaje confesó: “Más allá de hoy ver las cosas con otros ojos, la confianza en el camino al corazón de los sueños siempre está presente en mí, porque sé que lo que se hace de corazón deja huellas. Elijo alejarme de la exposición que generan porque muchas veces se llena de datos falsos y de inventos, por lo que no siento ahí un corazón".

"Hoy sigo dejando hermosas huellas en el mundo y el deseo de que cada uno y cada una pueda encontrar su propio camino, siguiendo sus sueños y cumpliendo sus propósitos”, concluyó la nota, haciendo mención al colectivo artístico que integra desde hace algunos años.

Sin embargo, como ocurre cada tanto, en las últimas semanas nuevas noticias de Camila sorprendieron a todos: una cuenta de TikTok la cruzó en un banco de Bahía Blanca y compartió un breve video generando la reacción de cientos de usuarios.