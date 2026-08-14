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Profundo dolor por la muerte una querida actriz: tuvo un ataque de asma y daño cerebral severo

Una emergencia médica inesperada terminó generando conmoción entre sus antiguos compañeros y dejó en vilo a sus seguidores durante varios días.

Una reconocida intérprete de televisión falleció y el mundo del espectáculo se plagó de mensajes emotivos en su honor.
Una reconocida intérprete de televisión falleció y el mundo del espectáculo se plagó de mensajes emotivos en su honor.

La actriz y comediante estadounidense Christy Knowings murió a los 46 años tras sufrir un grave ataque de asma que le provocó daño cerebral severo, según informó TMZ y reprodujeron medios estadounidenses. La intérprete, recordada por All That, fue internada el viernes en un hospital de Los Ángeles.

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Según los reportes, Knowings permaneció conectada a un respirador artificial hasta el martes 11 de agosto. Ante la gravedad de su cuadro, su familia tomó la decisión de retirar el soporte vital, momento en el que se confirmó su fallecimiento.

La noticia generó conmoción entre sus antiguos compañeros de Nickelodeon, especialmente por tratarse de una muerte inesperada a una edad temprana. Kenan Thompson, quien compartió elenco con ella, expresó: “¡¡¡Esto ha sido muy duro!!! ¡¡¡Descansa en paz, Christy!!!”.

Thompson también recordó a Knowings como “una de las personas más graciosas” y envió “mucho amor” a su familia. El mensaje reflejó el impacto que tuvo la muerte de la actriz entre quienes compartieron con ella una etapa fundamental de la televisión juvenil estadounidense.

Christy Knowings.

Christy Knowings.

Quién era Christy Knowings

Christy Knowings nació en El Bronx, Nueva York, y comenzó su carrera televisiva en New York Undercover, en 1994. Sin embargo, alcanzó mayor reconocimiento gracias a All That, el exitoso programa de sketches de Nickelodeon.

Entre 1997 y 2000, participó en más de 30 episodios y compartió elenco con figuras como Kenan Thompson, Amanda Bynes, Nick Cannon y Kel Mitchell. Interpretó numerosos personajes cómicos y se convirtió en uno de los rostros recordados de aquella generación.

Años después, Knowings apareció en Sesame Street (Plaza Sésamo) en tres episodios entre 2008 y 2011, junto a su hermano gemelo Chris Knowings. También tuvo participaciones en cine y televisión y desarrolló una faceta musical. En 2020, publicó el sencillo To the World.

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