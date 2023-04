Coti y El Conejo de GH cruzaron a Juan Reverdito por acusarlos de vacacionar con plata de los fans

“Me lo encontré al Cone hace un par de semanas y me contó que los fans les preguntaron a qué destino querían ir y les pagaron todo. A los dos", lanzó Reverdito. "¿Cuántos seguidores tienen entre los dos. ¿Tres millones?”, agregó dando por sentado que los novios se fueron de viaje a México "aprovechando" el cariño del público.

La respuesta no se hizo esperar y fue Coti quien apuntó a Juan en Twitter: "Juan no me vengas con pavadas”.

https://twitter.com/cotyrommero/status/1648738037742837760 HAJAJAJA Juan no me vengas con pavadas https://t.co/OhvRf5qhGZ — Constanza (@cotyrommero) April 19, 2023

Además este jueves, los novios tuvieron una comunicación desde México para dejar en claro que su excompañero estaba equivocado: “Tenemos a un club de chicas que nos organizaron el viaje pero es por canje, por eso nosotros subimos Stories en Instagram, etiquetando al hotel”, aclaró la correntina en diálogo con A la Barbarossa, el ciclo de Telefe.