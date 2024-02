Coti Romero, la ex Gran Hermano, volvió a usar la microbikini estampada que es furor en la temporada

En un momento de nostalgia, Coti Romero recordó un día de sus vacaciones en el que vistió una microbikini floreada para pasar una tarde relajada comiendo frutillas. La ex participante de Gran Hermano subió a su cuenta de Instagram una serie de fotos de su último viaje y sorprendió a sus seguidores.

"Me quedaron de las vacaciones (me gustan mucho las frutillas)", comentó en su posteo en Instagram. Sus seguidores reaccionaron dejando miles de "me gusta" y sumándose a la buena energía de su posteo. Con miles de elogios en la caja de comentarios confirma una vez más su referencia en la moda y su carrera ascendente en el entorno digital, siendo una de las más grandes influencers de estos momentos.

Leti Siciliani se sumó a la moda y disfrutó del sol en microbikini bicolor blanca y negra

Leti Siciliani llamó la atención en Instagram al posar con una microbikini bicolor. La actriz eligió el blanco y negro, marcando una vez más su gusto por las últimas tendencias de moda. La influencer, fanática de los trajes de baño, compartió con sus seguidores un conjunto que combinó con una gorra y unas gafas de sol, un combo que muchas famosas usaron en este verano.

Desde las pintorescas playas de Villa La Angostura, la actriz se mostró con un conjunto que remite a la elegancia de los años 50, con un corpiño ovalado y una bombacha de tiro alto, ambos en negro adornados con detalles en off white que aportan un contraste con mucho estilo.

Este look, inspirado en la moda vintage, se complementó perfectamente con accesorios contemporáneos como una gorra deportiva gris y lentes de sol rectangulares negros.

La publicación demostró el gusto que tiene Leti Siciliani por la moda, como así también su sentido del humor. La actriz escribió en el texto del posteo: “Todo era risas hasta que la corriente se llevó la chancleta y me tuve que meter”, a lo que luego agregó: “Dato: sumé la buena acción del día y salvé la de otra pobre alma que se había resignado a perderla”.

La publicación reunió más de 15 mil "me gusta" y una gran cantidad de comentarios positivos. La influencer es una de las personalidades más queridas del mundo del espectáculo y cuenta con miles de fans que la apoyan y elogian cada uno de sus looks y experiencias.

