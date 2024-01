La ex Gran Hermano, Coti Romero, disfrutó del calor en la pileta con una microbikini estampada a la moda

La ex participante del famoso reality se tomó un descanso luego de su paso por el Bailando. Vistió un traje de baño que siempre marca tendencia.

El traje de baño estampado es una prenda que no puede faltar en tu armario esta temporada.

Coti Romero sorprendió en sus redes sociales al vestir una microbikini estampada que marca tendencia . La ex participante de Gran Hermano llamó la atención con un conjunto que usó para disfrutar del sol junto a una pileta. La influencer decidió tomarse un descanso luego de su participación en el programa de Marcelo Tinelli, donde su presencia fue motivo de varias polémicas a lo largo del certamen.

Coti Romero microbikini estampada Instagram

Coti Romero recibió miles de "me gusta" y comentarios a raíz de esta publicación. La ex participante de Gran Hermano continúa incrementando su fama, consolidándose como una de las máximas referentes en el mundo de la moda. Cada una de sus publicaciones convierte a su look en tendencia y confirma su capacidad para instalar su estilo.

Coti Romero microbikini estampada Instagram

Con todas las flores: Stephanie Demner mostró la microbikini estampada ideal para el verano

Stephanie Demner, durante sus vacaciones en la Costa Atlántica, inauguró la temporada con una sorprendente microbikini floral. La modelo se consolida como una de las máximas referencias a la hora de seguir las tendencias más destacadas. La influencer comparte cada día con su millón y medio de seguidores en Instagram sus elecciones de vestuario, y en esta ocasión, se mostró con un modelo XXS en tono celeste, verde y naranja. Desde Monte Hermoso, junto a su familia, dejó ver los detalles de su elección para descansar cerca del mar fiel a su estilo.

En las imágenes que compartió en su perfil, posó frente a un espejo y al aire libre, exhibiendo el diseño floral de su traje de baño. El conjunto de dos piezas presentó un corpiño clásico de formato triangular, mientras que la bombacha es diminuta, cavada, con tiras ajustables en los costados de la cadera. Además, incorporó el detalle de arandelas pequeñas en los breteles. Completando su look, la influencer optó por dejar su pelo al viento, una radiante sonrisa y un maquillaje sutil con un toque de máscara de pestañas y gloss en los labios.

Stephanie Demner microbikini Instagram

El destilo de Stephanie Demner no pasó desapercibido gracias a la reacción de sus seguidores. Estos se hicieron presentes en la sección de comentarios para elogiar su elección y su sentido de la moda. Este modelo floral no solo se suma a las tendencias veraniegas, sino que confirma su capacidad para influir en el mundo de la moda y mantenerse como referente en las redes sociales.

Stephanie Demner microbikini Instagram