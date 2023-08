Coti Romero de Gran Hermano reveló la terrible decisión que analizó tomar

Durante su visita al programa Polémica en el bar, Coti Romero decidió revelar su verdad: "Lo voy a contar hoy pero es algo delicado que nadie sabía . Llegué a pasar por un momento muy difícil hace no mucho. Cuando salí de la casa me cortaba, fue re difícil, porque sentía alivio con eso y obviamente era una enfermedad ". Así, dejó boquiabiertos a todos en la mesa del programa y Alfa la tomó de la mano tras escuchar la difícil situación.

De igual manera, buscó llevar tranquilidad a todos: "Lo cuento ahora que estoy mejor. Hace bastante que no lo hago. Tampoco quiero que se preocupen mis padres que lo pueden estar viendo… es una enfermedad, no está bueno, estoy medicada". De esta manera, la ex Gran Hermano confesó que no fue fácil irse de la casa.

Para finalizar, Coti Romero contó lo más duro de todo: "No volví a hacerlo, pero en algún momento llegué a pensar en matarme. Cuento esto porque sé que deben haber muchas personas que están pasando por esto y no es la solución". Con estas palabras, la correntina se encargó de enviar un importante mensaje a los televidentes.

COTI ROMERO HABLÓ de su SALUD MENTAL: "ME LASTIMABA FÍSICAMENTE"

Coti Romero, a los besos con otro ex Gran Hermano 2022 tras su separación del Conejo

La modelo correntina Coti Romero se mostró a los besos de forma pública y durante la fiesta Bresh junto a otro exparticipante de Gran Hermano 2022, luego de su separación de Alexis "Conejo" Quiroga.