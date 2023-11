Coti Romero, de Gran Hermano, habló tras los fuertes rumores que la vinculan con Nacho Castañares

Mediante unas historias de Instagram, Coti Romero explicó que "me veo obligada a hacer esta historia porque se están diciendo cosas re feas que no pasaron . Cuando es algo que no es, yo salgo a desmentir; si no me quedo callada porque sé cómo son las cosas".

En los últimos días, Ángel de Brito explicó que le contaron que: "También se apretó a Nacho estando con La Tora”. Pero la exparticipante de Gran Hermano quiso limpiar su imagen y aclarar la situación frente a sus amigos y señaló que “se habló de un tema que no pasó nunca, ni va a pasar. Yo la quiero con todo mi corazón a La Tora, ella lo sabe. Me ayudó en un momento en el que yo estaba muy mal y para nada estuve con Nacho, jamás. No se me cruzó por la cabeza tampoco”.

Coti Romero Redes sociales

Eso no es todo, sino que Romero continuó hablando para no dejar dudas sobre el tema y que en realidad, este rumor lo generan para embarrar su imagen: “Estoy con la consciencia tranquila porque sé que eso no pasó y no lo hice. Nunca se me pasó por la cabeza ni se me va a pasar tampoco. Lo único que faltaba era esto, pero bueno, lamentablemente me estoy acostumbrando a que pasen cosas como éstas”.

Por último, la influencer pareciera saber quién está detrás de todo esto y le dedicó un mensaje muy especial: "Para la persona que hizo esto, que sabe muy bien quién es y yo también sé muy bien quién es, quédate tranquilo que Dios se va a encargar de todo. Te deseo mucho amor porque sé que eso es lo que te hace falta”.