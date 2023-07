Coti Romero encendió las alarmas por un problema de salud: "Perdí..."

En diálogo con LAM, Coti comenzó por confesar por qué se separó del Conejo: " No fue algo puntual pero fueron problemas innecesarios que veníamos teniendo . Ninguno de los dos estábamos acostumbrados a todo esto ". De esta manera, empezó por contar detalles de la situación que tantos rumores generó en redes sociales .

Luego, reveló los problemas que tuvo que atravesar: "Me di cuenta que tenía que tratarme, hacer terapia, es muy importante la salud mental". Esto encendió las alarmas de todos los fanáticos de Gran Hermano, ya que era un tema desconocido por el público.

Para finalizar, habló sobre un aspecto físico que generó incluso más preocupación: "Perdí como 7 kilos, pasé un momento re difícil, ahora me valoro mucho más y me volví a encontrar de nuevo". Así, aprovechó para enviar un mensaje a los televidentes en medio de un aspecto que es muy sensible.