Coti Romero confirmó la traición de Conejo Quiroga: "Es muy feo, triste y doloroso"

Después de muchos rumores, Constanza "Coti" Romero confirmó que su noviazgo con Alexis "Conejo" Quiroga se terminó por una infidelidad. Aunque no es la única pareja de Gran Hermano que anunció su separación , fue la que generó más polémica ya que hubo una tercera persona involucrada.

El periodista, quien identificó a la chica como Nicky Abigail, contó que todo sucedió mientras Coti estaba en Tucumán por trabajo. "Obviamente se entera de esto y decide cortarle al Conejo, por eso la relación es tan tensa en la pista del Bailando 2023", explicó.

Según Ochoa, la correntina habría descubierto todo a partir de un video donde se veía a Alexis bailando con la chica en el boliche. "Una persona que conoce a Coti los persiguió hasta darse cuenta que Nicky y el Conejo entraron a la casa de él. Así se enteró Coti y decidió cortar la relación", relató.

Por su parte, el periodista Ulises Jaitt difundió el intercambio de mensajes que tuvo con Nicky Abigail después de que se conociera esta información. "Admitió haber estado en el departamento del ex Gran Hermano, pero negó haber intimado con el participante del Bailando 2023", señaló.

"Eso de que soy la tercera en discordia y demás es mentira", aseguró la chica. "Fui pero no con él. Él esa noche estaba con unos amigos de Córdoba y en el departamento estuvimos con esos chicos, no pasó nada", sostuvo. También afirmó que la ex hermanita Juliana Díaz estuvo presente en el lugar.

Nicky Abigail, la tecera en discordia entre Coti Romero y El Conejo, admitió haber estado el departamento del EX GH, pero negó haber intimado con el participante del Bailando 2023. pic.twitter.com/PXEZI41VA5 — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) September 9, 2023

Qué dijo Coti Romero sobre la traición de Conejo Quiroga

Pocas horas después de que LAM revelara esta información, Coti Romero la confirmó a través de su stream. "Yo sé que hay mucha gente que no quiere que se hable, pero es importante. Hay mucha gente que no sabía nada y que siempre opinaba, y espero que con esto también aprendan un poco a no opinar para ningún lado", empezó.

"A pesar de todo, el amor no se termina de un día para el otro. Es muy feo, es muy triste y es muy doloroso saber algunas cosas cuando uno piensa que no es así. Pero es importante abrir los ojos. Yo sé que igual es muy buena persona y no le deseo para nada el mal. De hecho, lo quiero ver triunfar siempre", destacó la correntina.

Con lágrimas en los ojos, Coti aseguró que "todos cometemos errores, yo también, y los voy a seguir cometiendo seguramente". Por eso pidió a sus seguidores que no "manden odio para una persona", ya que "nadie se merece que lo 'hateen'".

Coty acaba de confirmar en vivo la traición del Conejo. "Hay mucha gente que no sabía nada y siempre opinaba. Espero que con esto aprendan a no opinar". #LAM https://t.co/wSIxy1DJ5G pic.twitter.com/0N3z0DvllS — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 10, 2023

"Gracias a todo lo que fue pasando también me di cuenta de un montón de cosas, estoy aprendiendo muchísimo. Es necesario que pase ahora para que más adelante tenga las herramientas para enfrentar cualquier problema", concluyó.